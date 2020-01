La Befana fa sognare i bambini dolci, feste e raduni nelle piazze

LA TRADIZIONE

FERMO Feste di Natale concluse anche quest'anno. Bambini a scuola e ferie finite un po' per tutti. Come da tradizione, infatti, ieri, l'Epifania tutte le feste ha portato via. O quasi, visto che a Montegranaro le befane faranno un po' di straordinario anche oggi.

Stamattina, infatti, faranno visita ai piccoli alunni delle scuole dell'infanzia veregrensi. Le befane, in questo caso, sono quelle dell'Avis, presieduta da Ermanno Vitali, che insieme al Comune ha deciso di donare la tradizionale calza ai bimbi dai 3 ai 6 anni nelle aule scolastiche. Tranne questa piccola variazione al programma, tutto il pomeriggio di ieri, è stato dedicato alla vecchina con la scopa, o all'arrivo dei Re Magi. Un po' ovunque a Fermo e nel Fermano, ma anche nella stessa Montegranaro, dove in piazza sono comunque arrivati gli spazzacamini che, accompagnati da tante altre befane, hanno organizzato una grande festa andata avanti in tutto il centro storico nel pomeriggio di ieri.

A Fermo c'è stata l'edizione numero 24 del Congresso Internazionale delle Befane, che ha animato anche quest'anno il pomeriggio di festa del 6 gennaio in piazza del Popolo e non solo. Organizzato come sempre dall'assessorato alle politiche sociali, nel corso del pomeriggio di festa è stato possibile incontrare le vecchine mentre si pattinava sulla pista di ghiaccio o anche si giocava al tiro alla befana. Le protagoniste sono arrivate in piazza del Popolo intorno alle 15.30, poi i centri sociali, come sempre collaborativi nell'organizzazione dell'evento, hanno aperto i punti gioco per far divertire i più piccoli e non solo. E siccome le befane arrivano volando, alcune di quelle fermane l'hanno fatto davvero: quelle del Cai, centro alpino italiano, sezione di Fermo, si sono calate dalla sede municipale per la gioia di bimbi e grandi. In mezzo anche laboratori musicali. Con le Befate musicanti open day, le associazioni Armonica-mente, Cantiere musicale e Archi in villa Campus Firmanus hanno animato il pomeriggio e il sindaco ha dato le chiavi della befata 2019 (ormai divenuta befana) alla BeFata 2020 Silvia. Befana volante, accompagnata da tante colleghe in corteo anche nella vicina Porto San Giorgio. Qui l'attesa della vecchina è durata per poco più di due ore.

Anche qui moltissimi i bimbi che hanno affollato le vie del centro, dal viale Buozzi al viale don Minzoni, passando per viale Cavallotti, aspettando la befana con giocolerie, acrobazie e numeri da circo. Alle 18 è arrivata lei, la befana, con la sua immancabile scopa, appesa ad un carro allegorico. E siccome ad attenderla i bambini erano troppi, si è fatta aiutare da altre befane e tutto è finito in una grande festa con tante caramelle per i più piccoli.

Befana in centro storico anche a MonteUrano. Nei giardini pubblici è stato protagonista per l'ultima volta il villaggio di Babbo Natale, che ha lasciato il posto alla signora con le calze tutte rotte. Atterrata alle 17 ha portato doni ai bambini. Tornando sulla costa, tradizione rispettata anche per i bambini di Porto Sant'Elpidio. Qui la befana è arrivata insieme ai Magi, in via XX Settembre, accompagnata dall'associazione quartiere San Filippo e Faleria Enjoy. Anche qui la befana doveva portar via tutte le feste, e la vecchina non ha mancato di farsi vedere pure in via Piave e in via Cesare Battisti.

Nella città elpidiense è tradizione, e ieri è stata rispettata per l'ottava volta, che le befane arrivino a bordo delle moto. Dalle 15, infatti, è tornato il Motobefana benefit, a cura del moto club Centauro e degli Hadria Bikers. I dolci? Quelli erano nella casetta della vecchina in piazza Garibaldi. Grandi città e anche piccoli comuni: da sole o accompagnate dagli immancabili spazzacamini come a Grottazzolina, le befane hanno fatto divertire i più piccoli e anche i grandi, contenti di vedere i bimbi divertirsi, tra curiosità e forse anche un po' di timore. Ma la festa è tra le più attese dopo quella del Natale. Non solo vecchine però, perché nelle parrocchie di molti comuni sono pure arrivati i Re Magi. Come a Sant'Elpidio a Mare, dove a partire dalle 15.30 sono arrivati in centro storico, portati dalla Parrocchia di Sant'Elpidio Abate. E c'è chi la befana l'ha incontrata addirittura già domenica sera: Falerone e Servigliano, con due distinti eventi dedicati sempre ai più piccoli.

