LA BATTAGLIA

FERMO Di treni, mentre la Lega presenta la mozione che venerdì porterà in Consiglio «per chiedere al Comune e al sindaco di esprimersi», ne passano due. Uno poco prima che il capogruppo Lorenzo Giacobbi inizi a parlare, l'altro mentre il discorso è nel clou. In entrambi i casi, il frastuono sovrasta le parole. Non l'ha scelto a caso, il Cafè Lumière, il Carroccio. A una manciata di metri dalla ferrovia, a Lido di Fermo. Perché di quello ha parlato la Lega, ieri mattina, del suo no alle barriere fonoassorbenti e della necessità di trovare un'alternativa a stretto giro. S'è presentato compatto, il partito, con il gruppo comunale (Giacobbi, Romanella e Tulli), i consiglieri regionali (il sangiorgese Marinangeli e il fanese Serpilli) e i parlamentari Lucentini e Patassini. Da una parte le invise barriere «che andrebbero a deturpare l'ambiente che andiamo a promuovere». Dall'altra «le esigenze dei cittadini che subiscono stress». In mezzo «le valide alternative per coniugare i due aspetti».

Il territorio

Quello a cui, per la Lega, il Fermano deve puntare. E Fermo in particolare, «unica città del territorio con un grande insediamento di campeggi a sud e, a nord, il quartiere di Casabianca, con duemila abitanti fissi, trasformato da turistico in residenziale». La questione è tornata sotto i riflettori a fine gennaio, dopo che, alla Conferenza delle Regioni, le Marche si sono ritrovate sole a opporsi alle barriere antirumore. Il comitato di Porto Sant'Elpidio ha alzato la voce e altri sarebbero pronti a nascere tra Fermo e Porto San Giorgio. Ma il tempo stringe. Perché la legge sull'inquinamento acustico, la n. 447 del '95, va applicata. «Il decreto ministeriale 227 del 2011 ha spiegato Tullio Patassini dà tre indicazioni: intervenire sulla sorgente del rumore, sulla via di propagazione o sul ricettore. Rfi ha valutato di intervenire sulla via di propagazione ed è costretta ad andare avanti per non incorrere in un'omissione di legge». Per il parlamentare di Treia, membro della Commissione tecnica delle infrastrutture e dei trasporti, la soluzione è nell'innovazione. E nei soldi del Recovery Plan.

La scelta

«È fondamentale intervenire sui binari, perché il rumore viene da lì», ha spiegato, citando la trentina Chiusa, «che ha sostituito le vecchie rotaie con rotaie silenziose», «l'azienda italiana che ha progettato traverse con materiali ecocompatibili che permettono l'abbattimento del rumore» e il sogno dei treni magnetici. «L'Unione Europea ha aggiunto prevede come via prioritaria l'intervento sulle rotaie. Se l'Italia interverrà sulle barriere e non sul materiale rotabile, si potrebbe trovare con l'accesso ai treni impedito in alcuni Paesi». Ha garantito il suo appoggio, Mauro Lucentini. «Sappiamo che il problema c'è ha detto il parlamentare di Montegranaro , ma non possiamo abbandonarci alla prima soluzione facile. Serve buon senso per un territorio che ha avuto ben poco dall'amministrazione centrale negli ultimi 30-40 anni».

I ranghi

Le Marche contrarie alle barriere antirumore serrano i ranghi. «Non possiamo tollerare ha spiegato il consigliere regionale Marco Marinangeli muri di sette-otto metri in zone che vivono di turismo. L'assessore Aguzzi ha confermato la contrarietà nella Conferenza Stato-Regioni. Occorre fare in modo che la legge venga cambiata, per comprendere possibilità che dieci anni fa non c'erano».

Francesca Pasquali

