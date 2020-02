La battaglia dopo il rogo in cui morì la bambina

LA RICOSTRUZIONE

FERMO A rilanciare in maniera drammatica il tema relativo alle caserme dei vigili del fuoco è stata, all'inizio del mese scorso, la morte della piccola Jennifer Francesca Krasniqi, la bimba trovata senza nella sua abitazione nel centro di Servigliano dove si era sviluppata. Tra l'altro dovrebbe essere depositata proprio entro la giornata di oggi la relazione sull'autopsia effettuata in due riprese sul corpo della bimba di 6 anni. Il primo esame, qualche giorno dopo il decesso, il secondo, disposto dalla Procura della Repubblica di Fermo, che ha chiesto ulteriori accertamenti, con il coinvolgimento di un altro consulente, il 5 febbraio scorso. La Procura aveva concesso 15 giorni da quel momento, che scadranno appunto oggi. Come spesso ribadito da tutti i legali coinvolti nel caso, tutto ruota intorno a due quesiti a cui l'autopsia, effettuata dai medici Alessia Romanelli, Rino Froldi e Marco Valsecchi, dovrà rispondere: com'è morta Jennifer? E a che ora? In base ai risultati, il quadro accusatorio potrebbe svoltare da quello di incendio doloso all'omicidio volontario e, in caso di morte di diverse ore precedente all'incendio divampato a Servigliano, l'indagine essere estesa ad altri soggetti. Per ora è in carcere Pavlina Mitkova, la trentasettenne mamma della bambina, detenuta a Pesaro. Dopo la tragedia scoppiò la polemica in merito al tempo necessario ai vigili del fuoco per arrivare sul posto. Ovviamente una caserma a Servigliano avrebbe ridotto drasticamente i tempi. Chi è a favore delle sedi a Servigliano e a Comunanza rimarca come tutto il territorio fra Ascolano e Fermano, insieme alle caserme di Ascoli e Fermo, possa essere coperto in tempi relativamente brevi rispondendo a qualsiasi emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA