FERMO La Scuola superiore per mediatori linguistici San Domenico riapre le lezioni in presenza agli studenti con Green Pass. Per gli altri accesso in modalità online. Da quest'anno le lezioni saranno videoregistrate e potranno essere fruite anche in differita attraverso la piattaforma e.learning dell'istituto.

La strategia

Prosegue in modalità mista con didattica online ed esami in presenza il nuovo corso per mediatori internazionali delle lingue dei segni co-finanziato dal Ministero che, unico in Italia, sta richiamando iscritti da varie parti del Paese. Notevoli poi le facilitazioni economiche riservate agli studenti del primo anno. Aumentata la dotazione finanziaria delle borse di studio parziali concesse dall'istituto a chi, per varie ragioni, non ha avuto accesso a quelle offerte dall'Ente regionale per il diritto allo studio. Inoltre la San Domenico ha stipulato una convenzione con un istituto bancario che metterà a disposizione degli studenti un prestito d'onore con il quale verrà erogato allo studente un importo che coprirà le spese per l'intero ciclo degli studi, consentendogli di iniziare a rimborsarlo in modiche rate dopo un periodo ponte post lauream. Se lo studente dopo la laurea triennale si iscriverà a un corso di laurea magistrale, il periodo in cui inizierà il rimborso verrà differito. Con il nuovo anno sarà rilanciata la collaborazione con Confindustria per tirocini e placement in azienda. Dal prossimo anno infine, pandemia permettendo, saranno attivati soggiorni estivi di studio a Malta presso una sede aperta dal Gruppo. «Gli ultimi anni - dice il direttore Carlo Nofri - ci hanno dimostrato che il tessuto produttivo delle Marche, dalla manifattura al turismo, ha un enorme bisogno di figure professionali ad alto tasso di specializzazione».

Le figure

Nofri fa riferimento a traduttori e interpreti, per gestire un rilancio che «passa - rimarca - attraverso una più incisiva presenza sui mercati esteri. Anche l'impegno dell'amministrazione regionale per un'Agenzia per la internazionalizzazione e il turismo presuppone una crescita di capitale umano specializzato. Un'ulteriore dimostrazione che questo corso, coniugando abilità linguistiche e abilità informatiche, rappresenta una delle più efficaci risposte alle richieste del mondo del lavoro».

