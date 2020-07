L'Università è in crescita Gli studenti a quota 800

LA SCUOLA

FERMO Mascherine e gel per le mani. In aula col posto prenotato. Lezioni un po' in facoltà, un po' a casa. Proiettori digitali invece delle classiche lavagne. Il 23 settembre ripartono i corsi di Ingegneria gestionale e Infermieristica. La sede di via Brunforte riaprirà le porte agli studenti dal 1° settembre. Le misure anti-Covid non influiranno sulla didattica, assicura il prorettore della Politecnica delle Marche e preside di Ingegneria, Marco D'Orazio. Ieri è stato in città per fare il punto sulla riapertura. «Ripartire in presenza ha esordito è stata una scelta precisa, quando altri ne hanno fatto di più timorose. Una scelta che comporta attenzione a bilanciare sicurezza e insegnamento. Il piano operativo è pronto».

La didattica

«Abbiamo organizzato gli orari per la didattica, considerando la migliore e la peggiore delle ipotesi. Vediamo come va». Per il ritorno in facoltà, la Politecnica ha investito in tecnologia. Il nuovo anno accademico introdurrà la scrittura digitale: invece di usare la lavagna, gli insegnanti scriveranno su appositi strumenti elettronici, così da ridurre il rischio contagio. In aula tutti dovranno indossare la mascherina. Prima di entrare, le mani vanno passate nel gel disinfettante. Il posto in classe potrà essere prenotato, così da stare più sicuri ed evitare di essere in troppi. La didattica sarà mista: due terzi in presenza e un terzo a distanza, in modo che quelli che saranno in aula avranno a disposizione più spazio.

Numeri in crescita

Perché, a Fermo, l'università è in crescita. Se Infermieristica è a numero chiuso e conta una sessantina di matricole l'anno, Ingegneria gestionale, l'anno scorso, aveva toccato il record di nuovi iscritti (145). Tutti insieme, gli studenti della Politecnica, in città, sono circa 800. «Per la nostra università ha detto D'Orazio , Fermo è una sede di particolare importanza. Ingegneria gestionale è fortemente attrattiva per studenti che arrivano da tante parti d'Italia. Con i numeri che ha, la facoltà di Fermo è diventata la sede più importante, seconda solo a Ingegneria biomedica». Per gli esami si useranno le stesse regole delle lezioni. Sulle lauree a distanza, che un po' hanno fatto discutere, il prorettore è stato categorico: «Nei momenti importanti, quello che conta è chi abbiamo accanto. Se le avessimo fatte in sede, i ragazzi avrebbero dovuto festeggiare da soli. Sarebbe stato come staccarli dal loro mondo. Abbiamo scelto di garantire la vicinanza degli studenti con le loro famiglie. Poi, se vorranno salire sul palco, glielo faremo fare quando si potrà».

Gli studenti fuori sede

Ora, ci sarà da capire se la didattica a distanza influirà sulla presenza dei fuori sede, che sono la maggior parte degli iscritti. «Ci potrebbe essere un discorso legato alle famiglie che, in questa situazione, potrebbero preferire risparmiare sugli affitti, ma, all'inverso, potrebbero esserci studenti di Fermo che, invece di andare a studiare fuori, resteranno qui», ha spiegato il sindaco e presidente dell'Euf (Ente universitario del Fermano), Paolo Calcinaro. Intanto, studenti di altre università si starebbero informando per trasferirsi a Fermo. Vista la situazione, la Politecnica ha ritoccato la soglia per l'esenzione dalle tasse universitarie, che gli studenti con un Isee inferiore a 30mila euro non pagheranno. L'università sta anche ragionando su altri sistemi per aiutare «chi ha le capacità, ma non le possibilità».

Francesca Pasquali

