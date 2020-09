L'Università cresce ancora In arrivo anche Logopedia

L'ATENEO

FERMO Sarà Logopedia il prossimo corso universitario attivato a Fermo. La notizia, al momento ufficiosa, è stata data ieri mattina, durante un incontro con il rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori. Già prima del Covid, s'era parlato di ampliare l'offerta formativa fermana. Passata la parte critica della pandemia, il discorso è tornato sul tavolo.

La delibera

Ce l'ha riportato la delibera 1.260, firmata tre giorni fa dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che stanzia 720mila euro per l'attivazione di quattro nuovi corsi alla Politecnica, tutti in area medica. È lui che il sindaco e presidente dell'Euf (Ente universitario del Fermano), Paolo Calcinaro, ringrazia, dando, tra le righe, la notizia. «Con il Conservatorio in città, l'auspicio è che a Fermo arrivi Logopedia. Ci stiamo muovendo perché sia così». Più cauto il rettore che, intanto, esulta per il via libera ai nuovi corsi. «A Fermo andrà uno dei triennali», si limita a dire. Di cui Logopedia fa parte insieme a Fisioterapia e Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il quarto, che è magistrale, è Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. Scelte non causali spiega Gregori , ma frutto di «un accordo preso con la facoltà di Medicina, dopo aver analizzato le professioni più interessanti dal punto di vista lavorativo e occupazionale».

Il via

I nuovi corsi partiranno nell'anno accademico 2021-2022, «senza costi per la comunità». Prima dovranno avere l'ok di università e ministero, che decideranno dove aprire cosa. Quello di Fermo starà, insieme agli altri, nella sede di via Brunforte, a Santa Caterina. «Un giorno importante, in cui si fa crescere la città, dove, ogni anno, vengono a vivere circa settecento studenti fuori sede, portando grande ricchezza reale», esulta Calcinaro. «L'entusiasmo del rettore nel voler programmare la crescita di Fermo prosegue ci fa enormemente piacere. Ha detto che funziona e che deve andare avanti. Sarà un passaggio strategico, una novità che darà possibilità in più anche alla sanità territoriale». Conferma tutto Gregori. «Dai primi dati delle immatricolazioni, teniamo bene dice , molti studenti vengono da fuori. L'università è sempre più volano economico e sociale». Oggi, ad Ancona, c'è il concorso per entrare a Infermieristica. Dei 1.500 candidati, 65 frequenteranno la sede di Fermo che, in tredici anni, ha laureato 470 studenti. Ingranata la marcia, l'università cittadina non vuole più fermarsi. E già si pensa a un quinto corso. Niente di ufficiale, in questo caso, ma le intenzioni ci sarebbero tutte.

La mobilitazione

Mentre se ne parla, gli occhi vanno verso Alberto Palma. Il presidente della Fondazione Carifermo si dice pronto a dare una mano, ma stavolta fa capire il corso dovrà spostarsi sull'altro versante, quello di Ingegneria gestionale. Trattative sarebbero già state avviate tra Fondazione e Francesco Maria Chelli, delegato della Politecnica per le relazioni con il territorio. Prova a tirare l'acqua al suo mulino Licio Livini. Il direttore dell'Area vasta sponsorizza, per Fermo, il corso di Neuromotricità. Con i centri che ci sono in città (Capodarco e Montessori, in primis) il ragionamento per i laureati sarebbe più facile trovare lavoro e il territorio ne guadagnerebbe in professionalità. «Studio e formazione spiega Livini sono elementi che danno benessere sociale e salute. Quando la cultura è diffusa tra tutti, è anche più facile lavorare sui versanti sanitari, dove siamo abituati ad avere una concezione medica e dove, invece, dovremmo guardare di più all'ammalato nel suo complesso».

Il futuro

L'Università fermana si prepara, intanto, a riaccogliere gli studenti. Le lezioni riprenderanno il 23 settembre, un po' in presenza e un po' a distanza. All'ingresso della sede di via Brunforte c'è un rilevatore di temperatura automatico. Ti ci metti davanti e ti dice se puoi entrare o no. A pochi passi c'è il dispenser col gel disinfettante. Le lezioni in presenza dovranno essere prenotate, per essere sicuri di trovare posto in aula. Le iscrizioni sono ancora in corso. Si temeva l'effetto Covid, ma il rettore parla di numeri incoraggianti. L'anno scorso, tra Ingegneria gestionale e Infermieristica, gli iscritti erano poco meno di ottocento. Poi il virus ha sparigliato le carte.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

