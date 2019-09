L'unione dei teatri fa la forza (e scaccia i fantasmi del sisma)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Cinque Comuni e quindici spettacoli. Attori e compagnie locali e nazionali. Anteprime e produzioni made in Fermano. L'entroterra unisce le forze per guardare oltre il terremoto. Lo fa con il teatro, luogo di incontro e di riflessione. Nasce così il Festival Storie, un cartellone di prosa, musica e racconti, che mette in rete i Comuni di Belmonte Piceno, Montappone, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano.La presentazioneOrganizzata dall'associazione Progetto Musical, con la direzione artistica di...