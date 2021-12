L'ospite è un acceso tifoso dell'Inter e per lui arriva il messaggio di Pagliuca

FRANCAVILLA D'ETE Tanti regali e un video saluto da un ex calciatore di Serie A. La Fondazione Opere Pie Didari di Francavilla d'Ete è la prima struttura delle Marche partner del progetto nazionale Nipoti di Babbo Natale. L'iniziativa ha lo scopo di esaudire un desiderio, spesso sotto forma di regalo o sorpresa, degli anziani ospiti nelle case di riposo italiane. A curare l'iniziativa alla residenza francavillese è la psicologa Giulia Cesetti che ha ascoltato i desideri di alcuni ospiti caricandoli nell'apposita piattaforma online e grazie alla sensibilità e alla generosità del popolo del web piano piano stanno arrivando i regali sognati: un nuovo cellulare, una tuta da ginnastica, un paio di occhiali. Ma a cercare di rendere magico il Natale di un ospite di Francavilla che è tifosissimo dell'Inter si è prodigato direttamente anche il presidente della Fondazione Gianluca Giandomenico che, grazie ai suoi contatti nell'ambito lavorativo (ha infatti un'agenzia giornalista sportiva che edita un network di siti tra cui uno specifico sull'Inter), è riuscito a far pervenire a Luigi un videomessaggio inviato da parte dell'ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca il quale ha spronato Luigi a rimettersi presto in forma per tornare un giorno allo stadio a tifare Inter. Una bella iniziativa da parte dei vertici e sicuramente un momento di gioia per l'ospite della struttura.

