«L'ospedale Murri al collasso C'è bisogno di più personale»

LA PANDEMIA

FERMO È una 76enne di Monterubbiano l'ultima vittima del Covid nel Fermano. Si è spenta l'altro ieri a Torrette. Sempre martedì, all'ospedale Murri è deceduta una 92enne di San Benedetto del Tronto. Nell'ospedale di Fermo, ieri, i pazienti positivi erano 58 (32 in Malattie infettive, 18 in Medicina Covid, 5 in Terapia intensiva, 2 al Pronto soccorso, 1 in Ortopedia). Nel Fermano, si sono registrati quattro nuovi contagi, uno dei dati più bassi delle ultime settimane.

La quarantena

Scende ancora il numero delle persone in quarantena, passate dalle 1.228 di martedì alle 1.130 di ieri (-98), di cui 223 sintomatiche (-5). In quarantena anche 27 operatori sanitari. Muove da qui, dalle condizioni di lavoro del personale da mesi al fronte contro il virus, il pungolo della Cgil di Fermo alla Regione. «La pandemia spiega il segretario provinciale, Alessandro De Grazia ha certificato la necessità di impegnare importanti risorse per finanziare la sanità pubblica, investendo prima di tutto sul personale. Sono troppe, infatti, le carenze di quello medico e paramedico, ma anche dei servizi di prevenzione negli ambienti lavorativi dell'Area Vasta 4». Chiede un cambio di rotta, la Cgil, per mettere salute, sicurezza e prevenzione al primo posto. «La Regione intervenga subito incalza De Grazia , altrimenti si rischia il collasso di un sistema in prima linea per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, già in difficoltà prima della pandemia». L'appello al fgovernatore Acquaroli e alla sua giunta è di «rivedere la percentuale di bilancio che nelle Marche viene dedicata alla prevenzione, tra le più basse a livello nazionale e piuttosto lontana, non solo dall'obiettivo del 5% del totale di spesa sanitaria complessiva, ma anche dal dato medio nazionale del 4,4%». A conti fatti ragiona De Grazia , per coprire la percentuale di spesa media nazionale, le Marche, ogni anno, dovrebbero spendere almeno 27 milioni in più rispetto agli attuali. «La dignità di chi lavora prosegue il segretario provinciale della Cgil passa attraverso il rispetto delle normative di legge, dei contratti, il giusto salario e la certezza di lavorare in sicurezza sempre».

Gli organici

Da qui la richiesta di «incrementare gli organici dedicati alle attività di vigilanza di tutti gli enti a ciò deputati, dal servizio Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), all'Ispettorato del lavoro, all'Inail, per intensificare i controlli e le ispezioni».

