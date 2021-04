L'Ordine di Malta supporta il centro per la vaccinazione

LA PROFILASSI

FERMO A supportare per due volte a settimana le operazioni di vaccinazione al punto istituito all'interno della scuola Don Dino Mancini di Fermo anche il corpo militare dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta con un medico, un infermiere ed un amministrativo. Un servizio d'ausilio essenziale, che ieri è stato salutato, ringraziando personalmente gli operatori presenti, dal prefetto di Fermo, Vincenza Filippi, dal vice prefetto Francesco Martino, dal sindaco Paolo Calcinaro, dal delegato Marche Sud del Sovrano Militare Ordine di Malta Giordano Torresi e dal Vice Giovanni Martinelli. Accompagnati dalla referente del punto vaccinazioni Laura Mariani, hanno potuto visitare la struttura, l'articolazione delle varie operazioni e rivolgere parole di gratitudine al Corpo Militare dell'Ordine di Malta, per questo servizio utile e importante che viene prestato a favore della collettività.. Oltre a ciò, ilcorpo militare svolge, autonomamente e sempre a titolo di volontariato, anche attività di tipo umanitario e assistenziale in collaborazione con altre strutture dell'Ordine di Malta. Di recente attivazione, è il servizio gratuito di assistenza sanitaria in favore delle famiglie economicamente disagiate. Tutti i reparti, le unità territoriali e le unità sono costituiti esclusivamente da personale volontario. I volontari ammontano a circa 600 unità e sono distinti in vari ruoli (medici, commissari, personale disAssistenza). Il personale volontario al fine di poter dare il proprio contributo in maniera efficiente e professionale viene costantemente richiamato per la partecipazione a corsi di formazione ed esercitazioni organizzati dal comando generale o direttamente dai vari enti dell'Esercito ai quali il corpo militare offre assistenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

