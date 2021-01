L'OPERAZIONE

FERMO Torna la zona gialla, tempo di bilanci sui controlli dell'anno alle spalle, l'anno del Covid. A tirare le somme è la Prefettura di Fermo con i controlli e le sanzioni in provincia che riportano - dal 10 marzo scorso a ieri 141.898 persone controllate (su una popolazione del territorio di 173.004 persone) e 1.211 i casi sanzionati, mentre sono 34.522 le attività sottoposte a verifica, con 72 casi di sanzione, 31 chiusure provvisorie e 2 chiusure d'esercizio. Un lavoro che continuerà anche nei prossimi mesi nella speranza che l'emergenza, a mano a mano finisca.

«L'azione per il contenimento del contagio - si legge in una nota della Prefettura guidata da Vincenza Filippi - richiede interventi ancora complessi e lunghi e le attività per la gestione dell'emergenza richiederanno una cooperazione fra tutte le forze in campo, specie nel corso della campagna di vaccinazione». Fra gli interventi, quello condotto nell'ambito del Tavolo provinciale per il coordinamento dei trasporti e delle scuole per riprendere la didattica in presenza. «Un confronto - rimarca la Prefettura - che ha richiesto, qui come altrove nel territorio nazionale, una non semplice attività di mediazione, alla presenza delle diverse componenti istituzionali del Tavolo che si è conclusi con la redazione del Documento operativo come previsto dal decreto dello scorso 3 dicembre». Si tratta di prescrizioni non ancora operative ma pronte per il momento della ripresa della didattica in presenza anche per le superiori.

I dati sono stati diffusi dopo la call conference del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dallo stesso prefetto. All'incontro hanno preso parte il direttore dell'Area vasta 4 Licio Livini e i rappresentanti dei vertici provinciali delle forze dell'ordine. Con loro anche il vicesindaco di Fermo Mauro Torresi. Sotto la lente, fra l'altro, lo screening al Fermo Forum con «la popolazione che ha risposto, con forte spirito civico, in modo positivo al tracciamento». L'iniziativa proseguirà fino a oggi sempre a Girola mentre da lunedì a mercoledì prossimi si completerà lo screening, allo stadio comunale di Amandola, per gli abitanti dei Comuni montani. Un altro argomento all'ordine del giorno è stato quello relativo al coordinamento dei servizi di scorta delle forze dell'ordine in occasione dell'arrivo di ulteriori dosi dei vaccini, che in questi giorni, secondo i piani di distribuzione stabiliti dalle autorità centrali, stanno raggiungendo anche il territorio fermano.

Superati i primi problemi di tipo logistico, cui è stato necessario provvedere per consentire lo stoccaggio del vaccino, dotando le sedi delle celle frigorifere per la conservazione a bassa temperatura, la campagna vaccinale si avvia anche nel Fermano a realizzare numeri definiti incoraggianti. «Il lavoro svolto si inserisce nel solco della collaudata ed efficace azione sinergica costruita, nel corso dell'anno che si è appena concluso, con tutte le componenti istituzionali del sistema sicurezza e del soccorso pubblico nonché -a la chiosa della Prefettura - con le autorità sanitarie locali e le istituzioni comunali».

