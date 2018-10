L'odissea del ponte crollato la ditta ora riprende i lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO MONTERUBBIANO Ponte sul fiume Aso, arriva il colpo di scena dell'ultimo minuto. Sarà vero? Domani dovrebbero riprendere i lavori per la ricostruzione. O almeno così pare. L'accordo che in questi mesi non avevano trovato Provincia di Ascoli e il raggruppamento di imprese guidato dalla ditta Beani ora sembra realtà. Questo, almeno, quanto annunciato dal presidente della Provincia Paolo D'Erasmo. Il ponte, che collega le due sponde dell'Aso all'altezza di Rubbianello di Monterubbiano da un lato e di Montefiore dell'Aso dall'altro, è...