CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo, si legge nel regolamento passato in Consiglio comunale a fine luglio nel capoluogo, è di «superare la cultura dell'usa e getta, sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni, promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione e superare il fenomeno del rovistamento nei cassonetti». Una volta entrato in funzione, nel centro potranno essere portati solo beni in buono stato e funzionanti. Gli oggetti, consegnati dal proprietario direttamente,...