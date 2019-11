L'INTERVISTA

FERMO Ragazzini ubriachi che bivaccano per strada. Giovani (e meno giovani) che si mettono al volante dopo qualche bicchiere di troppo. Marijuana e droghe sintetiche vecchio e nuovo viatico per sballarsi. Fenomeni che diventano meno visibili con la fine dell'estate, ma che non scompaiono. Ne abbiamo parlato con il direttore del Sert di Fermo, Giorgio Pannelli.

Il Fermano è in emergenza?

«Sono in aumento i pazienti alcolisti in carico al nostro servizio. Ma non vuol dire necessariamente che il fenomeno sia in crescita. L'aumento può anche essere dovuto a una maggiore consapevolezza da parte della persona di avere un problema. In generale, comunque, i pazienti in carico non sono tanti quanti si presume potrebbero essere. Poi, al Sert afferiscono anche le persone a cui viene ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza».

C'è un collegamento? Chi si mette alla guida ubriaco, di solito, è un alcolista?

«Non necessariamente. A volte sono padri di famiglia che sono andati a mangiare una pizza, hanno bevuto qualche birra e, dopo essersi rimessi in macchina, sono stati fermati. Magari lo fanno ogni volta che vanno a cena fuori, ma non per questo hanno problemi di alcol. Sono persone che infrangono il codice della strada, ma non sono alcolisti. Poi, ovvio che tra le migliaia di persone che in questi anni ho dovuto valutare per ridare o meno la patente, una quota parte che aveva problemi con l'alcol c'era».

Ultimamente si parla molto di binge drinking. Sembra che i più esposti siano i giovanissimi.

«Lo dicono le statistiche. È un fenomeno che arriva dal nord Europa. Un modo di bere molto diverso da quello italiano, con abuso di alcol importante concentrato nel fine settimana. È un costume che sta prendendo piede anche tra i ragazzi, ma al Sert non li vediamo. Al servizio non arrivano adolescenti con problemi di alcol. Ultimamente, però, arrivano quelli che fanno uso di cannabis».

Il ritorno delle canne?

«Per l'uso di cannabis, oggi si rivolgono al Sert giovani e adolescenti che una volta vedevamo molto raramente. Probabilmente, per una maggiore sensibilizzazione da parte delle famiglie rispetto a qualche tempo fa. Cioè, gli adulti hanno capito che la cannabis è un problema serio. Si tratta di una sostanza di cui è stata accertata la pericolosità in termini anche psicopatologici. I dati ci dicono che ultimamente si sta diffondendo anche la cannabis sintetica. Ha un effetto diverso dalla quella tradizionale, ma al momento non abbiamo pazienti in cura presso il nostro servizio».

Bisogna giocare d'anticipo.

«Noi lavoriamo molto sulla prevenzione, con interventi sulla popolazione in generale e su quella a rischio in particolare, anche nei luoghi del divertimento. A mio avviso, però, il discorso dovrebbe sempre essere rivolto alle cause. Il problema delle sostanze non sono le sostanze in sé, ma cosa chi ne fa uso cerca in esse. Se risponde al bisogno che ha una persona, è facile che questa ne diventi dipendente. È una risposta sbagliata a un bisogno che, però, è reale».

Francesca Pasquali

