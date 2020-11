L'INTERVISTA

FERMO Non è d'accordo sul lockdown generale chiesto dal presidente dell'Ordine dei medici italiani, Anna Maria Calcagni (nella foto). Rieletta, nei giorni scorsi, alla guida di quelli fermani, al momento, la ritiene, almenon per la nostra zona, una misura troppo drastica.

Presidente, una richiesta esagerata?

«Penso che l'opinione del presidente nazionale derivi dalla considerazione di alcuni casi particolari, come le grandi città. Ma non è così dappertutto. Nelle Marche, ad oggi, la situazione è impegnativa, ma non drammatica come altrove. La decisione, nel caso, sarà comunque politica e noi, come tutti, dovremo adeguarci. Ma non va sottovalutato il danno economico e il fatto che, ragionando in questo modo, bisognerebbe fare un lockdown ogni tre mesi».

Domani, (oggi, ndr), i sindaci del Fermano si confronteranno sul ruolo dell'ospedale Murri nella pandemia. Chiedono un ospedale pulito. Che ne pensa?

«Dobbiamo porre attenzione a come va organizzato il sistema ospedaliero nel territorio fermano perché, purtroppo, il fatto che siamo forniti di un solo ospedale ci impedisce di fare una differenziazione reale fra pazienti Covid e no-Covid. Ma c'è un problema».

Quale?

«Ovviamente le altre patologie, che una volta assorbivano totalmente l'attività sanitaria, non sono scomparse. Stiamo registrando un aumento della letalità nei cardiopatici, anche giovani. Dobbiamo dare risorse a tutte le tipologie di malati».

Invece, il Murri è un ospedale sempre più Covid.

«Il vero problema a questo punto è l'ospedalizzazione, che i sistemi sanitari non sono in grado di gestire. È necessario potenziare l'assistenza domiciliare, con le Usca, evitando che i pazienti si muovano da casa. Molte patologie da Covid possono essere gestite a domicilio».

Che fare al primo insorgere di sintomi?

«Il fai da te non è di grande utilità. Bisogna contattare il medico di medicina generale e chiedere un esame dell'espettorato. Oggi ci sono percorsi privilegiati abbastanza rapidi. È anche importante utilizzare i presidi domiciliari, come il pulsossimetro, che non ha un costo elevato e può essere usato facilmente. Se la saturazione è sopra 92, si può continuare a gestire l'infezione da casa. Sotto, serve il ricovero».

I medici di base sono pronti alla seconda ondata?

«Gli si sta chiedendo moltissimo, ma non sempre riescono a tenere botta. Sono in trincea. Molti hanno paura. Ma affronteranno tutte le sfide che si troveranno davanti. Lo faranno con l'umiltà di sempre e cercando di mettere le competenze professionali al servizio della salute dei cittadini».

