CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA FERMO «Non abbiamo paura di nessuno. Ognuno dovrà fare i conti con noi, o al governo o all'opposizione». È carico Fabiano Alessandrini. Il segretario provinciale e vicesegretario regionale del Pd si prepara ai prossimi caldissimi mesi. Segretario, come se la passa il suo partito? «Ottimamente. Alle ultime amministrative abbiamo riconquistato diversi Comuni, in un momento in cui la Lega vinceva a scatafascio. Non era scontato. Oggi amministriamo quasi tutti i Comuni della provincia, tranne Fermo». Dove tra qualche mese si...