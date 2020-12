L'INIZIATIVA

MONTEGIORGIO È pari a 47.324 euro l'importo che verrà distribuito sotto forma di buoni acquisti alimentari ai nuclei familiari in stato di bisogno del Comune di Montegiorgio. Sono infatti stati finanziati 45.127 euro, ai quali si aggiungono un residuo della prima ondata e alcune donazioni, per un totale di ulteriori 2.197, 53 euro.

I dati

L'assessorato ai Servizi Sociali, guidato da Maria Giordana Bacalini, ha reso noto che è attiva la piattaforma Sicare per presentare la richiesta dei buoni alimentari. E sarà possibile farla fino alle 13 di giovedì prossimo. «I nuclei familiari in stato di bisogno (molti segnalati dalla Caritas o già a carico dei servizi sociali) che sono ricorsi ai buoni alimentari nella prima ondata pandemica a Montegiorgio sono stati più di 200 - spiega l'assessore Bacalini - e prevediamo un incremento, dato il persistere della crisi sanitaria ed economica La novità è che stavolta non ci saranno più domande cartacee, ma solo telematiche, attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Ambito XIX di Fermo, che semplificherà la vita di tutti: Comuni , beneficiari e fornitori.

La procedura

Per fare domanda serve solo la tessera sanitaria e l'importo verrà accreditato su questa che fungerà anche da strumento di pagamento presso gli esercizi commerciali alimentari. Per aiutare chi non è in grado di fare la domanda online in autonomia, sono a disposizione 4 numeri di telefono , 2 dell'Ambito XIX e 2 del Comune, attivi tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e, il martedì anche dalle 15 alle 17». Stavolta gli importi dei buoni spesa vanno dai 100 euro per famiglie con 1 solo componente fino a un massimo di 500 euro per 5 componenti e oltre, ma c' è un limite finanziario da non superare: per accedere nessun componente convivente e maggiorenne della famiglia dovrà avere un patrimonio maggiore di 5000 euro. Ad esempio, se i componenti sono 3 non si può superare un patrimonio complessivo di 15.000 euro. Farà fede l'autodichiarazione dei richiedenti che sarà poi verificata e qualora risultasse mendace si dovrà restituire l'importo.

L'obbligo

I buoni alimentari potranno essere spesi solo presso gli esercizi commerciali di Montegiorgio che aderiranno, il cui elenco verrà reso noto quanto prima. L'Ufficio Servizi Sociali, non appena chiuse le domande le verificherà immediatamente.

Marina Vita

