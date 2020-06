L'INIZIATIVA

FERMO Tredicimila euro in meno per i campeggi, undicimila per gli alberghi. Tra millecinquecento e duemila per ristoranti, pizzerie e chalet. Il Comune di Fermo abbatte la Tari e lo fa con una manovra corposa. Settecentomila euro frutto della rinegoziazione dei mutui, varata durante l'emergenza Covid. La misura tende la mano a quelle attività commerciali che, più di altre, hanno patito i mesi di lockdown e che ancora adesso faticano a rimettersi in piedi. «Abbiamo aperto un confronto con gli uffici bilancio, tributi e commercio fa sapere il sindaco Paolo Calcinaro , per vedere come concentrare questa plusvalenza in una misura di sostegno fiscale verso le imprese commerciali».

Il segnale

«C'era bisogno di un contemperamento prosegue , per dare un segnale maggiore alle attività che più risentivano e risentono delle criticità e via via minore per quelle toccate meno o che, in questi mesi, addirittura hanno avuto un incremento». Si tratta di misure pensate per macrocategorie, «non legate a una maggiore perdita di fatturato. Strutturarle così, avrebbe significato una macchina lentissima, imperfetta e ingiusta», spiega il sindaco. L'intervento va a incidere sulla parte variabile della Tari, quella più sostanziosa. Si va dall'abbattimento totale (100%) per ristoranti, pizzerie, birrerie e agriturismi, che quindi pagheranno solo la parte fissa della tassa sui rifiuti, al 75% in meno per stabilimenti balneari, bar, caffè, pasticcerie, botteghe, attività artigianali, parrucchierie, alberghi, campeggi, b&b, associazioni sportive, palestre, centri sociali, centri per l'infanzia, sale cinematografiche, negozi e bancarelle del mercato, fino alla diminuzione del 25% per uffici, studi professionali, autocarrozzerie, distributori di carburante, autosaloni e magazzini. Tra quelli che gioveranno di più della misura ci sono campeggi e alberghi. Un camping di medie dimensioni, di solito, paga circa 27mila euro di Tari l'anno. In questo modo ne pagherà la metà. Stesso discorso per gli hotel. Quelli che si sviluppano più o meno su quattromila metri quadrati di superficie versano 22mila euro di Tari. Quest'anno diventeranno 11mila. Significativo il vantaggio anche per ristoranti e pizzerie, tra le categorie più danneggiate dalla pandemia, con l'abbattimento quasi totale della tassa. Una pizzeria di 110 metri quadrati paga in media 1.700 euro. Adesso ne dovrà pagare solo 200 (la parte fissa). Idem, ad esempio, per un ristorante di 148 metri quadrati, che deve versare 2.223 euro e che, invece, ne verserà solo 243. Buone notizie anche per i fiorai. Un negozio da novanta metri quadrati paga duemila euro di Tari. Adesso, invece, 600. Meno impattanti le riduzioni per le altre categorie, a cui l'amministrazione ha comunque voluto lanciare un segnale di vicinanza. Le riduzioni scatteranno in automatico. Unica eccezioni i b&b che dovranno denunciarsi. Il Comune spera così anche di far venire a galla il sommerso.

Le case

Previsti sgravi pure per le utenze di casa. Quelle con Isee fino a 19mila euro pagheranno il 33% in meno. «Cifre, comunque, già di per sé contenute. Non a caso siamo il decimo capoluogo d'Italia con la Tari più bassa per le utenze domestiche», precisa Calcinaro. Due le rate che saranno spedite quest'anno, invece delle solite tre. La prima arriverà in autunno ed è quella che dovrà essere pagata. La seconda è prevista a fine anno con l'importo che non dovrà essere versato. Per l'estate sono in arrivo altre misure. A luglio sono previsti interventi destinati ad asili nido, palestre e altre categorie che non hanno avuto particolari vantaggi dall'abbattimento della Tari. Sul tavolo ci sono 200mila euro, frutto dei mutui rinegoziati che, ad oggi, si dimostrano l'unico strumento utile nelle mani dei Comuni per manovre di un certo calibro.

L'estate

Ad agosto toccherà alle micro, piccole e medie imprese. Un milione la cifra a disposizione per le azioni di rilancio. «È ovvio chiosa l'assessore al Bilancio Savino Febi che in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo bisogna contribuire alla ripresa. Speriamo che ci sia e che i cittadini possano venire incontro alla bontà di questa amministrazione di far fronte a una tale emergenza».

Francesca Pasquali

