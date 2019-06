CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Sono gli Hugo Cabret della nostra terra, i loro orologi meccanici e i meccanismi antichi da loro restaurati si trovano oggi in tutto il territorio nazionale, mentre le loro campane scandiscono le ore e i momenti della giornata in molte località del Lazio, dell'Abruzzo e delle Marche. Sono Adriano De Santis e Sauro Corinaldi, fondatori dell'omonima azienda, che quest'anno, per festeggiare i 50 anni di attività , organizza, in collaborazione con il comune di Fermo e grazie al contributo di Bibi Iacopini, curatore del...