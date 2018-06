CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Musica, animazioni, clown e il calcio balilla umano per sensibilizzare sulla donazione del midollo osseo. E' con questo obiettivo che torna, come sempre colorata e festosa, sul lungomare centro di Porto Sant'Elpidio l'iniziativa Happy Admo Day, una festa giunta alla terza edizione che, insieme al divertimento, offre la possibilità di conoscere le finalità dell'Associazione donatori midollo osseo. L'appuntamento è per oggi e domani. Anche questa edizione, organizzata dalla sezione elpidiense dell'Admo Morroni che...