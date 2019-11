L'INIZIATIVA

FERMO «La scuola ha un ruolo centrale nell'itinerario di crescita di ogni Paese, la conoscenza diventa infatti linfa per la crescita dei giovani, che saranno i lavoratori di domani. Ma il mondo è in evoluzione e ciò che è nuovo oggi, diventa subito superato. Occorre allora riuscire ad anticipare i cambiamenti. Per fare questo, la scuola deve essere modernizzata ed aperta al progresso, così da renderla indispensabile a una swocietà sempre più evoluta e globalizzata. L'apporto dell'impresa diventa quindi fondamentale». Fabrizio Luciani, presidente della Piccola Industria di Centro Adriatico non ha dubbi: il Pmi Day è un momento fondamentale, ma non isolato: «Sono numerosi gli incontri durante l'anno tra imprese e scuole».

L'aiuto

«Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale spiega Alessandro Panico, coordinatore del gruppo di lavoro alternanza Confindustria Marche - abbiamo voluto provare una nuova strada. Complessa e affascinante: unire la nostra regione all'Umbria». «Un progetto innovativo che permette un allargamento del network relazionale e collaborativo tra impresa e scuola, attraverso il coinvolgimento di due territori, due sistemi economici e due sistemi scolastici», riprende Giovanni Tardini, presidente di Piccola Industria Confindustria Marche. A ospitare gli alunni umbri è stata l'azienda calzaturiera Artisans Shoes di Montegranaro. Qui i ragazzi hanno potuto pranzare grazie al supporto dell'azienda Ciriaci. «A Fermo prima e nelle Marche poi è partito, e si è consolidato, il progetto di alternanza scuola-lavoro per gli insegnanti, con il supporto fondamentale del direttore dell'Ufficio scolastico Filisetti. Ora il superamento di confini territoriali grazie all'intesa con l'Umbria. Questo deve fare Confindustria, unire per crescere», ribadiscono all'unisono Luciani e Diego Mingarelli, vicepresidente Piccola Industria nazionale. Quest'anno sono stati 9 gli istituti, 16 le imprese e oltre 300 gli studenti che sono entrati nelle aziende tra Ascoli e Fermo. «Un momento di orientamento fondamentale per gli alunni, per questo siamo coinvolti e pronti a supportare ogni iniziativa», commenta Carmina Pinto dell'Ufficio scolastico regionale, responsabile dei Pcto.

Le ditte

Queste le imprese coinvolte: Artisans Shoes, Axis, Azienda Agricola Bagalini, Da.Mi., Decamec, Ecolineagroup, Elitron Ipm, Galmen, Linergy, Maflow Brs, Restart, Sabelli, Salumificio Ciriaci, Sigma, Steca Energia, Tm Italia. Le scuole sono Iis Fermi Sacconi Ceci, Ipsia Guastaferro, Ipsia Ricci, Istituto Capriotti, Itt Montani, Itet Carducci Galilei, Liceo artistico Preziotti, Liceo scientifico Calzecchi-Onesti, Liceo Annibal Caro. «Talento, creatività e inventiva costituiscono un patrimonio da difendere. Per questo scuole e famiglie devono essere protagoniste nelle nostre aziende», conclude Luciani.

Veronica Bucci

