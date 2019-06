CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INIZIATIVA FERMO Bilancio positivo per la seconda edizione di Happy Trail & Trekking. All'evento, svoltosi nei giorni scorsi a Torre di Palme, nonostante le pessime condizioni meteo che allora imperversavano, hanno preso parte circa 80 persone. «Almeno il doppio degli iscritti è stato costretto a rimanere a casa per via della pioggia battente, che sin dalle prime ore del mattino ha condizionato l'ennesimo fine settimana - commenta Oscar Stabile, organizzatore dell'evento -. Ma chi ha scelto di esserci ha potuto vivere una giornata...