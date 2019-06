CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INIZIATIVA FERMO A vederli così, con i nasi all'insù e i cellulari in mano intenti a immortalare le bellezze della città, potevano sembrare normali turisti. Invece, quelli arrivati ieri mattina a Fermo, erano i rappresentanti di 37 Paesi del mondo. Poco meno di cento, in tutto, giunti nel capoluogo per la giornata fermana della tredicesima edizione dell'Unesco Creative Cities Annual Conference, l'evento dedicato alle Marche creative, in corso in questi giorni a Fabriano.Il viaL'intensa giornata è partita con un incontro istituzionale....