L'iniziativa

7Una battaglia durata cinque anni, tra riunioni e assemblee pubbliche, fino alla grande manifestazione di quasi settecento persone. Ora che il ripetitore della Vodafone è stato smontato da via Mario, il Comitato difesa della salute e qualità della vita del Fermano canta vittoria. E ringrazia «tutti i cittadini del quartiere Santa Caterina e le associazioni che hanno lottato per ottenere la rimozione dell'antenna». La battaglia è cominciata nel 2014, quando il comitato «ha protestato vibratamente contro l'amministrazione Brambatti in quanto intenzionata a spostare l'antenna sempre in via Alberto Mario, con l'approvazione di un nuovo Piano antenne». Alla fine il ripetitore è rimasto lì. L'ex sindaco è stato sfiduciato. È arrivato il commissario e, nel giro di qualche mese, i fermani sono tornati al voto. «I serrati incontri iniziati con la campagna elettorale del 2015 fa sapere il comitato ci hanno portato a chiedere confronti con tutte le liste interessate, reclamando la presa di coscienza del problema inquinamento elettromagnetico da parte dei candidati sindaci». Un nuovo piano antenne e lo spostamento dei ripetitori fuori dai centri abitati e lontano da scuole e parchi pubblici, le richieste che il comitato ha inserito in «un patto sottoposto a tutti i candidati sindaci e che gli stessi hanno sottoscritto prima dell'inizio delle votazioni». Le urne hanno decretato la vittoria di Paolo Calcinaro. L'anno scorso il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano antenne. All'inizio del mese il ripetitore di Santa Caterina è stato spostato (verrà rimontato in zona campi da tennis). Una vittoria per il comitato che ringrazia dunque l'amministrazione comunale per aver «accolto proficuamente le nostre richieste e concluso felicemente la trattativa con la Vodafone, dove invece la precedente giunta aveva fallito».

