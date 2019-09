L'iniziativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Così Montapponesi siede sulla pagliaFra le iniziative per sostenere il turismo dell'entroterra, c'è PaJe a Montappone, in programma il prossimo sabato 21 in centro storico. Un'esperienza sensoriale, come rimarcano gli organizzatori, che porta alla conoscenza del centro e del territorio partendo dall'elemento che più li caratterizza: la paglia.Oltre alla paglia ci sarà anche la Jervicella. Un grano esclusivo della campagna fermana dalle innumerevoli applicazioni, che ultimamente si stanno sempre più riscoprendo e valorizzando: dal tessile...