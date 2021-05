L'incubo code in autostrada per i turisti

IL TRAFFICO

FERMO Poche code, non più di due chilometri e per poco tempo, solo ieri mattina: nel pomeriggio il traffico in A14 è calato. La domanda che molti si pongono, però, è cosa accadrà, fino al 30 giugno, data prevista per la fine dei lavori, visto che la stagione estiva è alle porte, e le strutture ricettive iniziano ad avere buoni riscontri per le prenotazioni.

I timori

Soprattutto a luglio ed agosto, e c'è chi prenotando chiede informazioni sui tempi di percorrenza del tratto fermano dell'autostrada. «Bisognerà attendere la fine delle scuole per il boom, un po' anche vedere le misure anti-Covid, ma posso dire che su 41 strutture ad agosto è quasi soldout, mentre giugno e luglio sono al 50%» commenta Devis Alesi, presidente dell'associazione B&B del Fermano. Ed è lui che rileva preoccupazione per la situazione autostradale. «Ci sono alcuni clienti che nel prenotare chiedono la situazione del tratto super trafficato dice speriamo che tolgano presto i cantieri. Lo faranno a giugno, vero, ma già per noi creano qualche problema. Temo si arresti la discussione sulla terza corsia, un errore non farla, almeno fino a Pedaso». Quanto a Pedaso, il sindaco Vincenzo Berdini, non ne può più. «A giugno bisogna arrivarci» dice sconsolato, pensando alle solite difficoltà. Il traffico congestionato dopo il casello pedasino fa sì che almeno fino a Grottammare gli automobilisti scelgano di uscire, complicando e non poco il traffico sulla statale, nella zona difficile da percorrere pure per brevi tratti.

La Valdaso

«Lasciamo poi stare chi si deve immettere dalla Valdaso dice ancora Berdini difficile», come il rischio di mettere i semafori lampeggianti. Tornando alle strutture ricettive, per gli albergatori guidati da Gianluca Vecchi, il problema traffico al momento non preoccupa. «Le prenotazioni a giugno sono pochissime dice quindi se i cantieri vanno via il 30 giugno il problema non si pone. Per ora le prospettive per l'estate sono negative per via dell'incertezza della situazione Covid. La gente chiede, ma è titubante, e quindi si attende. Speriamo che almeno vada come l'anno scorso». Non ci sono al momento dati sulla rilevanza del traffico per le prenotazioni dei villaggi vacanze. «A luglio ed agosto sono molto buone dice il presidente Villaggi Marche Daniele Gatti più del 2020. Alcuni hanno scelto di aprire più tardi per le incertezze sulle normative anti-Covid che, sommate al coprifuoco e alla fine della scuola, non hanno favorito il mese di giugno».

Chiara Morini

