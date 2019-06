CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Made in, tavolocon il presidente dell'Eurispes7Oggi alle 10.30, sede della Camera di Commercio di Fermo l'incontro dal titolo Strategie di difesa attiva del made in Italy calzaturiero Il distretto Fermano Maceratese nella nuova globalizzazione. In questo titolo è racchiuso il progetto che la Camera di Commercio delle Marche e Assocalzaturifici hanno affidato all'Eurispes. Di fronte alla crisi che ha colpito il settore, serve una strategia chiara per riuscire a riprendere la giusta rotta. L'incontro inizia alle 10.30, nella sede della Camera...