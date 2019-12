L'INCIDENTE

FERMO Paura lungo la Provinciale 157, nel territorio del Comune di Grottazzolina, dove due auto, una Punto e un'Alfa, sono entrate in collisione. Cinque, in tutto, le persone coinvolte nel sinistro, tra cui in bimbo di pochi mesi che viaggiava insieme ai genitori all'interno dell'Alfa. Il mezzo, dopo l'impatto, è finito fuori strada. Per fortuna, il piccolo è rimasto illeso. Anche la Punto è uscita di carreggiata, fermandosi sull'erba a bordo strada. Allertata da altri automobilisti che si trovavano a passare in quel momento, è subito scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i militi della Croce Gialla di Montegranaro che, in pochi minuti, hanno raggiunto il luogo dell'incidente, a poca distanza da Capparuccia. I sanitari hanno constatato l'assenza di feriti gravi.

Lo spavento

A destare preoccupazione, all'inizio, proprio le condizioni del neonato che, invece, non ha riportato conseguenze. Illesi anche la mamma del piccolo e uno dei due ragazzi a borgo della Fiat. Sono, invece, finiti al pronto soccorso il padre del bambino e l'altro giovane che viaggiava sulla Punto. Entrambi pare che non abbiano riportato gravi conseguenze. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati i carabinieri, arrivati sul posto poco dopo l'impatto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti in un orario al solito segnato dal ritorno a casa dopo l'uscita pomeridiana. Non è la prima volta che la Provinciale 157 si trasforma in scenario di incidenti stradali. Il lungo rettilineo e l'alta velocità spesso creano un connubio assai pericoloso. Da tempo i residenti, spaventati dai mezzi che, soprattutto di notte, sfrecciano lungo la strada, chiedono una soluzione definitiva al problema. Poco, finora, hanno potuto i limitatori di velocità a bordo carreggiata. Maggiori controlli, dossi, multe salate e maggiore illuminazione, le richieste di chi si trova ogni giorno a fare i conti con una strada che sta diventando sempre più pericolosa.

