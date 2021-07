L'IMPORTANZA DEL TAVOLO A LIVELLO PROVINCIALE PER LA COMPETITIVITÀ

LE PREVISIONI

FERMO Una «debacle occupazione». È quella che, per i sindacati, rischia il Fermano in autunno. Quando, salvo ulteriori proroghe, terminerà il blocco dei licenziamenti per il settore tessile, della moda e delle calzature. L'unico graziato dal governo, dopo l'intesa con sindacati e associazioni datoriali. E che potrà ancora contare su diciassette settimane di cassa integrazione Covid gratuita.

Un atto politico

«Più che un compromesso, un atto politico che rimanda alle parti sociali la responsabilità di gestire la situazione di crisi», per il segretario della Cgil di Fermo, Alessandro De Grazia. Se, per adesso, il Fermano tira un sospiro di sollievo, «quello che succederà dopo ottobre è un grande punto interrogativo». Sono circa tremila, nella nostra provincia, i lavoratori del settore che rischiano di perdere il posto. Pericolo solo rinviato di qualche mese. «La proroga del blocco dei licenziamenti è stato un atto fondamentale», dice De Grazia che spera «in qualche segnale di ripresa, da qui a dopo le ferie, che eviti i licenziamenti o li riduca al minimo».

Il rilancio necessario

Meno ottimista Alfonso Cifani. Per il responsabile della Cisl di Fermo, serve «una politica di rilancio per evitare i licenziamenti, invece di prolungare l'agonia e lo stato di disagio derivante dalla mancanza di lavoro». «Gli ammortizzatori sociali spiega il sindacalista non possono essere la soluzione. Prolungare la vita lavorativa va bene, ma è indispensabile mettere in campo politiche di sviluppo». Che è quello che il Fermano sta provando a fare col Tavolo provinciale per la competitività e lo sviluppo. Che, unico nelle Marche, riunisce sindacati e associazioni di categoria. «Una progettualità che deve impegnare la politica e tutti quelli che ne fanno parte e che è in dirittura d'arrivo. L'obiettivo è chiuderlo entro luglio», fa sapere De Grazia che annuncia «un capitolo sulle azioni sindacali e industriali per una gestione condivisa». Possibile solo a patto di «superare l'idea degli individualismi e dei campanilismi che devono finire» e di «parlare con una voce unica». «Il problema dei problemi è la condivisione. Speriamo di riuscirci», spiega il segretario della Cgil. Che, una volta sottoscritto, spinge per sottoporre il patto ai quaranta Comuni del Fermano, «per avere un'unica visione».

Le potenzialità

Sulla stessa linea Cifani che, però, evidenzia «le poco sfruttate potenzialità dell'area di crisi complessa». «Manca un'idea di rilancio dell'economia locale. Non si fa quadrato. Si parla di politiche attive, ma non ci sono le risorse adeguate. Invece di singole aziende, sarebbe opportuno parlare di politiche di sviluppo del territorio», denuncia il responsabile della Cisl. «Il tessile è un settore che ha cambiato pelle tante volte. Si può investire su un settore già maturo anche in nuove forme, purché adeguate. Altrimenti, in autunno, si rischia una debacle occupazionale», aggiunge. E si riferisce al bisogno di innovazione delle aziende fermane, unica ancora a cui aggrapparsi per non affogare nel mare della crisi. Speravano nella proroga del blocco dei licenziamenti per tutti i settori, i sindacati, ma l'hanno spuntata solo in parte. «Per noi non ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Tutti devono avere pari diritti e pari opportunità», tuona De Grazia. Ma il governo Draghi ha deciso in modo diverso. Le aziende in crisi degli altri settori, che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali, avranno altre tredici settimane di cassa integrazione straordinaria, a patto di rinunciare a licenziare. Ma poi?

Francesca Pasquali

