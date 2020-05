L'impianto di risalita Aggiudicato l'ultimo step

FERMO Dopo quasi quattro anni, sono stati aggiudicati i lavori del terzo e ultimo blocco dell'impianto di risalita dell'Orzolo. Il terremoto aveva infatti danneggiato l'edificio dell'ex tipografia all'interno del quale saranno realizzati due ascensori che collegheranno via Sant'Anna a piazzale Carducci. Completato l'ultimo step, la risalita sarà finalmente ultimata. Una buona notizia per i commercianti del centro storico, in forte difficoltà dopo il lockdown. A lavori finiti, dai maxiparcheggi si potrà arrivare alle porte di piazza. Un'unica risalita, articolata in tre tronconi: ascensori dai maxiparcheggi a via delle Mura, scale mobili da via delle Mura a via Sant'Anna, ascensori da via Sant'Anna a piazzale Carducci. A eseguire i lavori sarà la ditta avellinese I.D.G. Costruzioni che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 30%. L'intervento costerà poco più di 146mila euro. Per l'ultima tranche di lavori è stato necessario predisporre una nuova gara. La ditta che aveva vinto il primo appalto aveva infatti rescisso il contratto. Il lungo periodo di stallo successivo al terremoto e i danni subiti dall'edificio avevano reso impossibile l'avvio del cantiere. Non solo. L'edificio in questione appartiene in parte al Comune e in parte all'Enel, motivo per cui il progetto di sistemazione ha richiesto tempi molto lunghi. Se non ci saranno nuovi ostacoli, tra qualche mese i due ascensori saranno pronti. L'impianto di risalita sarà così finalmente concluso.

