L'IMPEGNO

FERMO Robot, nuovi reparti, posti letto e personale in più. Per la sanità fermana, i prossimi tre anni saranno determinanti. L'occasione per fare quel balzo in avanti nell'asset regionale che è sempre mancato. Partiamo dalle certezze, dai 25 posti letto assegnati al Murri (15 in Terapia intensiva e 10 in subintensiva). Dovrebbero entrare in funzione all'inizio dell'anno prossimo, portando a 337 i letti dell'ospedale di Fermo. Poi ci sono il Dipartimento prevenzione da potenziare, la Potes Jolly da portare da 12 a 24 ore e i 68 posti della Rsa di Campofilone, di cui 32 per la riabilitazione estensiva e intensiva, per i quali la firma della convenzione è imminente. Intanto, giovedì sarà firmata quella con le residenze protette di Montefalcone e Sant'Elpidio a Mare. Poi c'è il discorso reparti. Su tutti, l'attesissima emodinamica.

L'emodinamica

«Presto partiranno i lavori per l'allestimento degli spazi», fa sapere il direttore dell'area Vasta 4, Licio Livini. Ma il Murri pensa in grande. Alla chirurgia robotica. «Abbiamo un progetto approvato dalla Regione e validato dall'Asur che coinvolge le tre aree vaste di Fermo, Ascoli e Macerata». Il macchinario, che servirà per interventi di urologia, ginecologia e otorinolaringoiatria, starà al Murri, ma potrà essere usato anche dalle altre due aree vaste. Sarà preso in affitto per più anni. Poco meno di un milione il costo annuo. Livini ha chiesto più posti in Malattie infettive e i reparti di Pneumologia («se siamo riferimento Covid per la regione, è necessario»), Ematologia e Anatomia patologica, «per elevare anche in termini qualitativi l'attività e i servizi della sanità fermana». Traguardi ambiziosi che Livini spera di tagliare in tre anni. Gli stessi che, da cronoprogramma, serviranno per vedere aperti gli ospedali di Campiglione e Amandola. Questi i desiderata che richiedono personale. L'AV 4 ha presentato all'Asur la lista della spesa: 111 infermieri, 36 medici e 33 oss, per un totale di 180 operatori sanitari. «Abbiamo chiesto sapendo di poter chiedere», sintetizza il direttore dell'AV4. «Stiamo riorganizzando il sistema prosegue per poter fronteggiare eventuali necessità». Nell'immediato, sul fronte Covid, c'è da capire che succederà con la riapertura delle scuole. «La messa alla prova di un sistema sociale e sanitario che possa reggere», la definisce Livini. «Oggi spiega la situazione è abbastanza gestibile. Forse, nel periodo estivo, ci si è presi troppe libertà. Ora c'è bisogno della collaborazione di tutti». Intanto, l'AV 4 ha ordinato circa 41mila vaccini antinfluenzali, pronti da ottobre. «Una dotazione quasi raddoppiata rispetto agli anni passati. «Tra le diverse cose che ci ha insegnato la pandemia c'è anche l'importanza della vaccinazione», dice Livini. In questi giorni, la sanità è più che mai al centro della scena.

La Cisl-Fp

Ai candidati presidenti della Regione si rivolge la Cisl Fp. «La pandemia scrive il sindacato ha evidenziato ancora di più le debolezze strutturali del sistema sanitario locale e regionale. Vorremmo tanto che tornaste con i piedi per terra e discuteste di cose e problemi concreti». Nell'ordine, carenza di personale sanitario («andrebbe avviata subito una massiccia campagna assunzionale di figure assistenziali, in particolare oss, per garantire un'accettabile umanizzazione dell'assistenza»), lavori («nel presidio di Fermo ci sono spazi e reparti che necessitano urgentemente di ristrutturazione e messa a norma»), medicina territoriale («arrivano segnalazioni di importanti carenze di infermieri nelle sedi di Sant'Elpidio-Porto Sant'Elpidio e Montegiorgio»), liste d'attesa («Fermo e la sua sanità rischiano di perdere il finanziamento regionale di circa 120mila euro per abbattere le liste di attesa della specialistica perché non si procede ad attivare le ore»). Per Fermo e il fermano chiosa Donati la Cisl l'ospedale nuovo sarebbe importante, ma non può continuare a monopolizzare il dibattito, facendo perdere di vista cosa si potrebbe e dovrebbe fare subito».

Francesca Pasquali

