CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNO FERMO Il Fermano va a caccia di turisti stranieri. Esaurita la spinta nazionale, il nuovo obiettivo è portare in provincia vacanzieri da oltre confine. Oggi sfiorano il 12%. Troppo pochi. Mentre il settore soffre. «Servono interventi concreti. Gli operatori non possono più aspettare. La situazione è difficile. Ogni anno diminuiscono le presenze e gli imprenditori sono scoraggiati perchè il turismo balneare non è più sufficiente. Bisogna rivolgersi ad altre forme di turismo, come quello straniero, che nel Fermano per ora è...