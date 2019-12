L'INCONTRO

SANT'ELPIDIO A MARE Un altro tassello che si completa. Ora il centro Caritas di via Adige ha anche un'ampia area polivalente esterna. E' stata una domenica di festa, quella di inizio dicembre, culminata con l'inaugurazione. La giornata è iniziata con il pranzo, ormai tradizionale, che prima di fine anno la parrocchia di Sant'Elpidio abate è solita offrire ad amici e collaboratori che con la loro presenza permettono di portare avanti, giorno per giorno, l'attività della Caritas a sostegno dei bisognosi. Oltre un centinaio i commensali che hanno voluto condividere la giornata, culminata con la visita dell'arcivescovo di Fermo. Mons. Rocco Pennacchio è arrivato nel primo pomeriggio per complimentarsi. Salutare i fedeli e benedire la nuova realizzazione, fortemente voluta dal parroco don Enzo Nicolini.

«Portiamo a termine quanto iniziato 5 anni fa con l'apertura del centro Caritas ha sottolineato don Enzo Abbiamo sistemato uno spazio di 2.000 metri quadri, interamente pavimentato, recintato ed illuminato. Lo abbiamo pensato come un luogo polivalente, per incontri ed attività sportiva, a disposizione di tutti, volto a favorire l'aggregazione, in particolare dei più giovani. I primi fruitori saranno i ragazzi dell'Azione cattolica, ma sarà uno spazio di riferimento per tutta la comunità. In questi anni abbiamo cercato di dare alla parrocchia diversi locali utili per svolgere le diverse attività, si avvertiva ancora, però, la mancanza di uno spazio all'aperto». Interamente piastrellato, il piazzale conta anche un campo da volley, che sarà attrezzato a giorni con la rete e le necessarie attrezzature. A curare il progetto è stato lo studio Santarelli di Fermo, mentre i lavori sono stati affidati all'impresa Stortoni Leonardo di Falerone.

Pierpaolo Pierleoni

