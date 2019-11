7Bene l'ok del Ministero, ma ora si faccia presto. È, in estrema sintesi, la reazione del sindaco di Fermo alla notizia del via libera di Roma al progetto di Autostrade. «Insieme ad altri sindaci dice Paolo Calcinaro torneremo a far sentire la nostra voce perché, una volta affidati i lavori, la tenuta del provvedimento possa allentarsi». Se il Ministero accetterà che a sostituire i guardrail sia la ditta collegata di Autostrade, i tempi si accorcerebbero. E la Procura potrebbe diminuire la presa, evitando il «procrastinare di una misura che ha una sua risoluzione». «Sarebbe una svolta prosegue Calcinaro , contiamo che questo passo venga fatto e che il Ministero capisca l'importanza di dare una risposta molto a breve termine». Questi sono i fatti, il resto «voci del territorio», puntualizza il sindaco, per il quale il pedaggio da azzerare «potrebbe essere una misura simbolica che però nulla risolverebbe nella situazione devastante che c'è sul nostro territorio e di cui risentono le Marche e tutta l'Italia». Ma l'attenzione è già proiettata sul Natale, perché, anche se tutte le caselle si mettessero al loro posto, è difficile ipotizzare la fine dei lavori entro dicembre. Serviranno allora «soluzioni intermedie», il «buon senso che farebbe respirare i territori e un'importante rete industriale che deve per forza passare su quel tracciato». Tradotto: la riapertura della seconda corsia quando le file raggiungono una certa lunghezza e si procede a passo d'uomo. «È il minimo che potremmo chiedere se la situazione non si sblocca a ridosso delle festività natalizie. Qualcosa di doverosamente concedibile per evitare altre giornate di passione, che questo territorio non merita». Anche perché il ricordo di quanto avvenuto durante il ponte di Ognissanti è nella mente di tutti e il timore che episodi analoghi si ripetano anche in futuro è naturalmente molto forte.

