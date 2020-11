Più forte della concorrenza e del Covid. Non c'è pandemia che riesca a rallentare le moto del Red Racing: la scuderia fermana guidata dalla presidente Daniela Aleandri e dal team manager Giampiero Scaloni, ha ripetutamente piazzato il proprio logo in tanti podi. Nell'ambito delle competizioni della Federazione Motociclismo, il team ha alzato le braccia al cielo nel Modenese, a Savignano sul Panaro, al Campionato Italiano Expert e Rider Mx1 e Mx2. Per la circoscrizione del Centro Italia, Adriano Piunti ha riportato a casa il terzo gradino del podio nella Rider Mx2. Medaglia d'argento nell'Expert Mx2 per Graziano Peverieri. Di bene in meglio a Città di Castello, nell'ambito della Senior 125, Veteran, Superveteran Mx1 e Mx2 italiana. Gli alfieri del direttore sportivo Simone Del Gatto replicavano le rese del passaggio precedente. Quindi nuova gloria per Piunti, in testa al Campionato Superveteran Mx2 dalla prima gara post lockdown, con il titolo di campione italiano. Replica anche per Peverieri, numero due per la categoria Veteran Mx2. Podio completato per il Red Racing dal terzo posto firmato, nella Mx1, da Michele Tosetto. Nello stesso week end, a Montopoli di Sabina in provincia di Rieti, l'epilogo del Campionato Italiano Epoca in concomitanza con il Trofeo delle Regioni Epoca. Nel Lazio la bandiera del Red Racing veniva issata da Michele Pierucci con la medaglia d'argento. Per l'inossidabile Gianni Gismondi l'italiano nella categoria E2. Secondo posto nella categoria D2, leggera amarezza edulcorata però dalla conquista del titolo pieno nel Trofeo delle Regioni Epoca. Infine l'Uisp. Al crossodromo San Savino di Acquaviva Picena, nell'Ascolano, nella penultima prova del Campionato Marche, Marco D'Angelo è stato terzo nella categoria Amatori Mx2.

