PORTO SAN GIORGIO Festa del mare, la città rinuncia alla festa di popolo ma non alle celebrazioni in ricordo della marineria e dei caduti in mare. Ieri mattina si sono tenuti ugualmente i festeggiamenti, sebbene in tono minore. Niente Padella gigante dell'Adriatico di piazza Napoli per quest'anno, rinviata a 2021 ma in porto si è tenuta la cerimonia in memoria dei caduti in mare. Alle 10.30 al mercato ittico si è tenuta la santa messa, celebrata da don Pietro Gervasio della parrocchia di Gesù Redentore. Insieme al primo cittadino, sono intervenuto il prefetto Vincenza Filippi e l'assessore regionale Fabrizio Cesetti, l'assessore di Fermo Francesco Nunzi, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Catalini, oltre a assessori e consiglieri, rappresentanti delle forze dell'ordine e della Capitaneria di porto, Anmi, Croce Azzurra, Protezione civile e rappresentanti della Marina.

Alle 11.30 il sindaco Nicola Loira, con una rappresentanza delle istituzioni, è salito in barca per il tradizionale corteo al largo della costa con il lancio della corona in mare seguito dalle sirene delle imbarcazioni. Non essendo possibile il rispetto delle norme sul distanziamento, ci sono anche in corso i lavori negli spazi interni ed esterni della Pic pesca, è stato vietato ai visitatori di salire a bordo delle imbarcazioni. Il sindaco Loira ha voluto ringraziare «gli armatori, i vongolari, gli uffici comunali: abbiamo allestito e fatto in modo che almeno la messa e l'onore ai caduti in questo anno particolare fosse mantenuto. Abbiamo rinunciato alla festa di popolo ma ci tenevamo che almeno questo ci fosse per la tradizione ma anche per un omaggio e un rispetto per chi in mare ci lavora, per chi ci ha lasciato la vita e per chi questo porto e questo mare lo frequenta tutti i giorni». La corona lanciata in mare, è stata poi recuperata e deposta dinanzi al monumento ai caduti in piazza del Marinaio.

