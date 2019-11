L'EVENTO

FERMO Il Natale più dolce della provincia ha aperto i battenti. Sul far della sera, ieri in piazza si sono accese le luci della festa. Inaugurate le principali attrazioni che accompagneranno fermani e no fino al 12 gennaio. File già dal pomeriggio davanti all'albero volante, novità di questo Natale, accessibile anche ai disabili, e all'ingresso dalla pista di ghiaccio, presa d'assalto dai giovanissimi.

Le luci

Curiosità anche per il dom, il cinema a 360 gradi. Accese le prime luminarie. Per l'8 dicembre saranno pronti piazzale Azzolino, il corso e i principali monumenti. Oltre al centro, quest'anno l'illuminazione architetturale renderà più belli anche i quartieri. Saranno illuminati il belvedere di Torre di Palme, la piazzetta di Capodarco e gli archi di Lido Tre Archi. Mentre nelle scuole è partita la distribuzione dei biglietti gratuiti, la città si prepara a vivere la sua seconda estate. «Un momento in cui ormai Fermo ha una sua centralità rispetto al panorama regionale», per il sindaco Paolo Calcinaro. Doppio il livello di importanza del Natale fermano per il primo cittadino: «Il senso di appartenenza per tanti fermani, perché poter rimanere qui è importante anche per la sicurezza, e perché è una caratterizzazione molto importante che questa città si deve tener stretta. Ormai ci si chiede: che farà Fermo quest'anno?». Un lavoro di squadra che ha visto in prima linea gli assessori Francesco Trasatti e Mauro Torresi e «tanti partner». «Gli auspici sono positivi. Spero che si tramuti in consolidamento di un Natale che non c'era», ha detto il primo. Il secondo ha ringraziato i commerciati per il contributo. Fervono intanto i preparativi per la Fabbrica di cioccolato. Il taglio del nastro è previsto per oggi alle 17.30. Due giorni a settimana, al piano terra di Palazzo dei priori, golosissimi laboratori con i mastri cioccolatieri. Partirà invece domani la vendita delle diecimila barrette di cioccolato a tema natalizio. Prima di addentarle, controllare bene l'incarto. Dentro ci sono cento bigliettoni dorati che corrispondono ad altrettanti premi. Fitto il cartellone che accompagnerà le feste di fine anno. I primi di dicembre partiranno le attività in piazzale Azzolino, con giochi e laboratori per i più piccoli.

Le opere

Il 1° dicembre, con l'apertura del Terminal, sarà inaugurata la mostra di Mario Dondero. Dal 7 tornerà a girare il trenino panoramico. Dall'8, davanti alla chiesa del Carmine, sarà allestito il presepe. Come da tradizione, l'esposizione dedicata alle Natività sarà allestita alle piccole cisterne. Quelle grandi, il 28 e 29 dicembre, ospiteranno per la prima volta il presepe vivente. A pieno regime i musei. E il Natale varca i confini nazionali. Ieri in giro per la città c'era una numerosa comitiva di inglesi. Dal 4 al 6 arriveranno trenta camper. Un mese e mezzo di festa che culminerà con il Capodanno in piazza.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA