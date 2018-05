CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTO FERMO Ha centrato il bersaglio la terza edizione dell'Ecoday. Ieri in centinaia si sono riversati su viale Trento, rigorosamente a piedi. La manifestazione nata per far vivere in modo diverso una strada di solito molto trafficata, non ha deluso le aspettative.La partenzaDopo una partenza un po' a rilento, dal pomeriggio il viale si è riempito di gente. Tante le attrattive lungo i circa ottocento metri del percorso. Musica, balli, spettacoli teatrali, cavalli, calcio balilla umano, truccabimbi, mimi, gonfiabili: per grandi e piccini...