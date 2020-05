L'EUCARESTIA

FERMO Qualcuno è arrivato anche mezz'ora prima, convinto, forse, di non trovare posto. La maggior parte, ieri mattina, è entrata in duomo quando le campane stavano ormai suonando mezzogiorno. I fedeli si sono mossi in gruppetti per la prima messa domenicale della fase 2. Mascherine in faccia, su un tavolo all'ingresso hanno trovato una boccetta di gel igienizzante. A ricordare che è obbligatorio passarci le mani prima di entrare c'è un custode. Sui banchi distanzianti, cerchietti bianchi indicano dove ci si può sedere. C'è posto per non più di duecento persone, un terzo rispetto a prima. Si sta in due per banco. Anche marito e moglie devono stare a un metro di distanza. La gente continua ad arrivare anche quando la messa è già a metà. Alla fine, buona parte dei posti è occupata. «Ci siamo preparati due ore prima racconta una famiglia, tra le prime a muoversi , non vedevamo l'ora di tornare a messa al duomo. Fare la Comunione simbolicamente non è la stessa cosa che farla davvero. Per noi essere di nuovo qui è molto importante».

«È bello poter tornare a messa in cattedrale. Ricominciare, anche se in modo diverso, è un segnale di speranza. Aspettavamo questo momento. Il duomo e, soprattutto, la messa, ci sono mancati», dicono mamma e figlia appena prima di entrare. Per tanti fedeli, quello di ieri, è stato il primo ritorno in chiesa. Qualcuno si vede che ha ancora un po' di paura. Si guarda intorno con circospezione, cerca un posto isolato dove sedersi ed esce prima della benedizione finale. Massimo Spagnoli ha un'idea tutta sua della messa. «Secondo me dice lo speleologo fermano si dovrebbe celebrare all'aperto. Dovremmo imparare a sentire Dio non solo dentro a un tempio, ma dappertutto. Questa potrebbe essere un'opportunità per cominciare». Parte la musica, entra il vescovo. «Ritorniamo nella nostra cattedrale a formare il popolo di Dio che fa l'Eucarestia. Questi mesi di digiuno eucaristico che abbiamo vissuto con difficoltà e sofferenza sono stati un sacrificio prezioso agli occhi di Dio», esordisce mons. Rocco Pennacchio. A destra e sinistra dell'altare due maxischermi rimandano le immagini della funzione, per farla seguire anche a chi è seduto di lato. Si celebra l'Ascensione, l'ultimo periodo che Gesù ha passato sulla terra.

Mons.Pennacchio legge un passo del Vangelo di Matteo. Poi la predica, citando don Tonino Bello, il vescovo degli ultimi. «Riflettendo sul rapporto tra chiesa e politica spiega il prelato , dice che la chiesa è tale quando sperimenta il travaglio umanissimo della perplessità e condivide con i comuni mortali la più lancinante delle sofferenze, quella dell'insicurezza. Un pensiero che condivido». Il riferimento è al recente braccio di ferro sulla riapertura delle chiese, tra pressioni per anticiparla e temporeggiamenti. Dalle prime, Pennacchio ha preso subito le distanze. E ieri l'ha ribadito. «Forse le sue parole , qualcuno preferisce una chiesa che non deve chiedere mai, che nel travaglio che abbiamo vissuto le scorse settimane, anziché condividere l'insicurezza di gran parte del popolo di Dio, esibisse i muscoli per tornare a tutti i costi a difendere il diritto della messa con il popolo. La chiesa a cui ho consegnato la mia vita non è questa. Ho sempre pensato che fosse meglio condividere le restrizioni con tutti gli altri che avere il privilegio di essere favoriti». E ancora: «Forse qualcuno pensa che condividere il dubbio indebolisca la chiesa e la fede. La condizione ordinaria della chiesa, quando è nel mondo, non può essere la forza, ma la debolezza. Penso che il dubbio faccia progredire perché smonta convinzioni granitiche, presunzioni, facili entusiasmi e pone le basi per una nuova consapevolezza della fede». La messa prosegue. Niente segno della pace, con le nuove regole. La Comunione si fa distanti e in fila indiana davanti al vescovo. L'ostia viene appoggiata sulle mani. La mascherina si può togliere solo per portarla alla bocca.

