L'ESTATE

FERMO Si preparavano al disastro. Quando l'estate inizia la sua fase discendente, invece, gli operatori del settore recettivo si godono una stagione oltre le attese. Albergatori, titolari di villaggi vacanze, concessionari di spiaggia, possono sorridere. C'è movimento nel Fermano e nelle Marche e non è finita. Le strutture sono piene ed arrivano prenotazioni anche per la seconda settimana di settembre. Risultati positivi, ma anche un'estate difficile più di ogni altra, tra divieti, prescrizioni ed un difficile equilibrio tra divertimento e sicurezza.

Avanti così

Positiva la valutazione di Daniele Gatti, presidente di Villaggi Marche e direttore dell'Holiday Family Village di Porto Sant'Elpidio. «Partivamo in primavera da uno scenario disastroso, nell'incertezza più totale, col dubbio addirittura se aprire o no, con molte prenotazioni disdette. In più c'erano mille accorgimenti da adottare e spese maggiori da sostenere per garantire la sicurezza di ambienti, lavoratori e pubblico. Oggi possiamo parlare di un'annata oltre le più rosee aspettative. Da giugno sono iniziati ad arrivare segnali confortanti. Da metà luglio in poi i villaggi vacanze hanno registrato un 94-96% di affluenza, in pratica tutto sold out fino al 5 settembre. E stanno arrivando prenotazioni anche per la seconda settimana di settembre».

Bene le presenze

Vola quindi il turismo, ma che fatica. «Non esagero se dico che noi operatori siamo stremati, il nostro lavoro non è mai stato così difficile - prosegue Gatti - La clientela passa dal negazionista all'ipocondriaco. Trovi chi arriva con l'intenzione di vivere la vacanza in piena spensieratezza, senza limitazioni di sorta, e chi invece vorrebbe precauzioni da corsia di ospedale. Trovare un equilibrio tra esigenze così diverse non è semplice» Ma quali sono stati i segreti di un successo insperato? Secondo il leader di Villaggi Marche è una somma di fattori. «C'è un aspetto legato alla voglia di svago e leggerezza dopo mesi molto pesanti. Ha inciso positivamente il bonus vacanze, numeri alla mano il 20% delle prenotazioni ne ha usufruito. Cresce chi sceglie le Marche, abbiamo registrato molti nuovi arrivi, anche da zone che in genere non frequentavano la nostra regione. Prima ci saltavano a piedi pari per raggiungere la Puglia o altre mete, ora iniziano a fermarsi». Pressoché inesistenti invece i flussi dall'estero. «La quasi totalità dei turisti arriva dall'Italia - conclude Gatti - non è una grande novità, il turismo marchigiano ha sempre avuto percentuali modeste da oltreconfine».

I balneari

Buona stagione anche secondo il responsabile del Sib sindacato balneari, e titolare del Windsurf a Porto San Giorgio, Romano Montagnoli. «L'inizio stagione è stato molto negativo - esordisce il concessionario - tra l'incertezza iniziale e le condizioni meteo spesso avverse, siamo al -50% rispetto agli anni scorsi. A luglio è iniziata la ripresa, c'è una flessione in confronto al 2019, ma nell'ordine del 15-20%. Ad agosto, il mese più importante, anche se è presto per tirare le somme, dato che ci aspettano ancora due weekend importanti, abbiamo lavorato a pieno regime. Gli ombrelloni sono tutti prenotati, non possiamo lamentarci. Speriamo il bel tempo regga, per andare avanti anche a settembre». Alti e bassi, insomma, ma è una stagione d'oro rispetto alle previsioni.

Bilancio positivo

«Con tutto quello che è accaduto nei mesi precedenti, si partiva con l'obiettivo di portare a casa la pelle, cioè di salvare l'azienda sperando di ripartire alla grande l'anno prossimo - conclude Montagnoli - Invece, il bilancio è positivo. Ho visto una crescente presenza degli umbri, anche dalla Toscana iniziano ad arrivare diverse persone. Gli alberghi sono pieni, c'è movimento anche nei B&B e negli affittacamere».

Pierpaolo Pierleoni

