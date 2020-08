L'ESTATE

FERMO Il Covid cambia il modo di fare turismo. Il Fermano se n'è accorto in questi mesi, mentre prendeva le misure a situazioni tutte nuove. Dopo settimane di paura e tentennamenti, la stagione è partita. Adesso che è agli sgoccioli, gli operatori tirano un sospiro di sollievo. «È andata molto meglio di quanto previsto», il commento quasi unanime. Qualche distinguo c'è, ma ci arriviamo dopo. Prima, c'è da dire che la paura del contagio ha scaglionato gli arrivi. I vacanzieri si prenderanno anche il mese prossimo per godersi qualche giorno di relax.

«Per le prime due settimane, settembre si sta rivelando abbastanza movimentato. Di solito, in questi giorni, le strutture iniziavano a svuotarsi, quest'anno invece sono ancora sold out». A parlare è il presidente dei b&b del Fermano, Devis Alesi. A luglio e agosto, le 26 strutture dell'associazione hanno registrato il tutto esaurito. «Sta diventando una stagione molto interessante. Nel complesso fa sapere Alesi , abbiamo avuto quasi diecimila persone. Se ripensiamo a giugno, quando non sapevano se aprire o no, non possiamo che essere soddisfatti. Nelle settimane centrali di agosto prosegue sono arrivate richieste a valanga. Tanti clienti, che avevano prenotato per due o tre giorni, hanno deciso di prolungare la permanenza. Il dato incoraggiante è che le recensioni sono molto positive. Il progetto per raccontare il territorio e la rete che abbiamo messo su stanno funzionando».

I villaggi vacanze lavorano soprattutto con le famiglie. Va da sé che, con l'inizio della scuola, si svuoteranno. Ma i gestori, quest'estate piena di incognite, la prolungheranno il più possibile, tenendo aperte, fino a fine settembre, le aree campeggio. Intanto, però, continuano a godersi il pienone. «Quasi tutti siamo al completo fino al 5. Dal 5 al 12 abbiamo il 50-60 per cento di posti occupati. Dal 12 sappiamo che le presenze cominceranno a calare. A quel punto, punteremo su campeggi e camperisti», spiega il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti, e parla di un bilancio che va oltre le più rosse aspettative. «In neanche due mesi, abbiamo lavorato con quasi duemila persone, tutti col bonus vacanza. Speravamo in un pareggio, invece abbiamo fatto un utile spaventoso», dice il titolare dell'Holiday di Porto Sant'Elpidio e assicura che anche i colleghi hanno poco da lamentarsi.

«L'unico problema aggiunge è stato mettere d'accordo i vacanzieri, divisi tra ipocondriaci e negazionisti. «Farli coesistere spiega Gatti è stata un'impresa titanica. Abbiamo dovuto sedare litigi e fare opera di sensibilizzazione sociale». Le dolenti note riguardano gli alberghi. Che prima hanno dovuto fare i conti con il netto calo di presenze e adesso con le prenotazioni cancellate. «Colpa della recrudescenza del virus e di una campagna massmediatica eccessiva», denuncia il presidente dell'Ataf Gianluca Vecchi. «Stiamo ricevendo alcune disdette per fine agosto e inizio settembre. Le prospettive non sono buone. Siamo in attesa della conferma ufficiale dal centro neocatecumenale. Probabilmente, inizieremo a metà settembre. Il bilancio della stagione è negativo». Dopo un giugno deserto e un luglio con clienti solo nei fine settimana, a salvare l'estate ci ha pensato agosto. Il boom di turisti nelle settimane centrali del mese ha permesso agli alberghi di ripagarsi almeno le spese. Settembre, di solito, è il mese del turismo di gruppo, degli autobus che fanno su e giù per l'Italia e che arrivano dall'estero. Ma quest'anno le previsioni dicono che non sarà così.

