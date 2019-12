L'esercito degli invisibili un elenco che si allunga

GLI AIUTI

FERMO Non solo luci e presepi. C'è un mondo parallelo che, a modo suo, prova a festeggiare il Natale. È quello dei poveri, di chi ogni giorno riempie le mense sociali e di chi, per vergogna, il piatto di pasta se lo fa consegnare a casa. Ma anche quello di chi, pure nei giorni di festa, dedica un po' del suo tempo ai bisognosi. Una schiera silenziosa che, anche nel Fermano, si allunga sempre più.

Immigrati e anziani

Lontana dagli scintillii e dagli alberi dalle mille decorazioni, eppure presente. Parte integrante di un tessuto sociale da cui, presi dalla corsa ai regali e dai cenoni da preparare, è facile distogliere le sguardo. Loro, i volontari, invece, questi disgraziati li guardano negli occhi. Sono immigrati, anziani soli, ma anche giovani che si sono persi. Poi ci sono le famiglie. Quelle che, fino a qualche tempo fa, in qualche modo si arrangiavano. Pian piano gli italiani hanno superato gli stranieri nella triste marcia dei bisognosi. C'entrano la crisi e il lavoro che manca. Ma c'entrano pure le relazioni. «I rapporti famigliari e di vicinato, che finora avevano garantito un certo aiuto reciproco dice il presidente del Ponte, Silvano Gallucci , si stanno indebolendo. La società si sta facendo sempre più individualista. Il risultato è una solitudine dilagante. Bisogna invertire la rotta e riscoprire i veri valori della vita».

Gli aiuti

L'associazione fermana e le altre realtà che operano nel settore sono in prima linea per provare ad arginare questa deriva. Spesso, a spingere nelle mense chi non ha niente è pure il bisogno di una parola di conforto. I volontari sono lì. Ascoltano e consigliano. Offrono coperte e pasti caldi. Pure e soprattutto a Natale, quando la solitudine si fa sentire ancora di più e la voglia di lasciarsi andare potrebbe avere la meglio. Anche quest'anno le mense sociali organizzeranno il pranzo natalizio. Un menù speciale, con tanto di panettone, per festeggiare, per quanto possibile, la festa della fratellanza e infondere un briciolo di speranza nella vita di chi ormai non ne ha più.

fr. pas.

