FERMO Un'estate calda e più difficile dell'anno scorso. I problemi ci sono per tutti ma per i sindaci raddoppiano. Stando sempre a stretto contatto con la popolazione ne sentono di cotte e di crude e, di questi tempi, alle solite lamentele si aggiungono altre criticità. A cominciare dalla viabilità che, nel Fermano, è complessa, fino all'impatto del Green pass su vacanze, eventi, ricettività. Come vivono il momento le fasce tricolore? Nella seconda domenica agostana mettiamo 4 sindaci allo specchio: focus su Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Falerone.

I tempi

«Sono vacanze sacrificate queste, tutto è rallentato dal Covid - dice Paolo Calcinaro di Fermo -: abbiamo cercato di gestire il programma della Cavalcata dell'Assunta al massimo, ma non è quello cui siamo abituati. Mi complimento per la serata delle Hostarie, andata alla grande, eccellente l'organizzazione. Abbiamo tanti turisti nei campeggi e nei B&B». Sul caos viabilità, di cui riferiamo anche in un altro servizio, dice che il problema si pone naturalmente nel passaggio da 3 a 2 corsie sull'A14 ma «siamo fiduciosi, perché abbiamo visto la Regione orientata sulla terza corsia». A Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci è riuscito a fare qualche giorno a Ischia a giugno, con la famiglia. In merito all'esodo e al putiferio sulle strade, avverte, «si è riattivato il percorso per realizzare la terza corsia fino a Pedaso e questo è un fatto molto positivo, mi auguro si proceda in questa direzione. Mi preoccupano i lavori che riprenderanno a settembre, che succederà?». Green pass: «Inevitabilmente ristoranti ed eventi ne risentono, ma bisogna scongiurare nuove chiusure. Noi siamo fortunati perché abbiamo oltre il 90% della ristorazione con spazi all'aperto». A Porto San Giorgio Nicola Loira confida: «Un sindaco non riesce mai a fare vacanze effettive perché non può permettersi di staccare la spina. Il nostro impegno non contempla momenti di sospensione». Anche Loira a giugno si è riposato un po' «prima che l'estate entrasse nel vivo, sempre restando reperibile. Ricevo tanti messaggi, anche di turisti che si complimentano. Rivedo auto con targhe straniere e sono soddisfatto. Tanti ragazzi hanno creduto in Porto San Giorgio aprendo locali, rinnovandoli, investendo per un'offerta plurima». Il foglietto verde? «Servirà ancora qualche giorno per capirne gli affetti ma, pur condividendo in maniera generica l'idea, non ritengo giusta la modalità d'applicazione». Guardando all'entroterra, il sindaco Armando Altini di Falerone si rilassa in montagna con la moglie. La coppia ha un esercito di animali: 50 gatti, 12 cani, una tartaruga e svariati animali da cortile.

Il telefono

Incrociamo il sindaco al telefono mentre torna da Montemonaco: «Non capisco questa lotta contro la vaccinazione - esordisce -: con i vaccini sono diminuite terapie intensive, ospedalizzazioni e morti. A Falerone abbiamo messo un punto vaccinale che serve la media Valle del Tenna e le province di Ascoli e Macerata». Sulle vacanze «agli italiani dico di restare in Italia che è il più bel Paese». Ai colleghi della riviera un appello: «Non tenetevi i turisti tutti per voi, fateli venire nell'entroterra perché si divertiranno di più e staranno più giorni». Sul piano personale: «Non mi posso allontanare perché mia moglie, che è guardia zoofila, va raccogliendo cani e gatti dappertutto. Passiamo 3/4 ore in montagna in mezzo ai boschi ma quest'anno non si può andare a funghi, se non piove; ma è la natura che mi piace».

Gli orari

Altini lavora «10-12 ore al giorno per me, e dopocena studio per partecipare ai bandi. Di soldi ne abbiamo presi parecchi, i bandi erano una cosa sconosciuta a Falerone prima. Ci vuole tempo e dedizione, vanno studiati, ci si deve lavorare sopra».

Sonia Amaolo

