L'EPIDEMIA

FERMO Salgono a cinque i tamponi positivi nel Fermano. Da ieri anche Sant'Elpidio a Mare si registra il primo caso di Coronavirus. Si tratta di un sessantenne ricoverato già da alcuni giorni al reparto di malattie infettive. Le sue condizioni nelle ultime ore si sono fatte più serie ed è stato trasferito in terapia intensiva. A darne notizia è stato ieri il sindaco Alessio Terrenzi, dopo aver ricevuto conferma dal direttore d'Area vasta Licio Livini. Il primo cittadino ha fatto sapere che «sono in corso le indagini epidemiologiche per ricostruire i movimenti e i contatti avuti dall'uomo». Intanto sono stati posti in isolamento a domicilio i famigliari più stretti del malato, tra cui un'anziana. L'ipotesi più probabile è che il contagio sia avvenuto attraverso i contatti con i due pazienti positivi al Covid 19 di Porto Sant'Elpidio, con i quali il sessantenne elpidiense avrebbe rapporti lavorativi frequenti.

I ricoverati

Sono invece 15 i ricoverati per il Coronavirus. Tre sono in terapia intensiva e dodici in malattie infettive. Un centinaio, al momento, le persone in isolamento domiciliare sorvegliato. Tra loro ci sono anche quindici operatori sanitari. Ottantacinque stanno bene, cinque presentano, invece, sintomi riconducibili al Covid-19. Ormai da giorni il Fermano fa i conti con il nuovo virus. La situazione è seria e non va sottovalutata. Non si stancano di ripeterlo autorità sanitarie e istituzioni. Insieme, invitano a seguire le raccomandazioni del ministero e a rispettare le restrizioni per cercare di arginare il contagio. Il reparto di Malattie infettive del Murri è in affanno. Di posti, in tutto, ne ha diciannove e quindici sono già occupati dai contagiati. Che arrivano soprattutto da fuori provincia, perché o la situazione è critica. Lo si capisce girando per le strade. Dove, anche in pieno giorno, le persone in giro sono pochissime. Sempre più facce sono coperte da mascherine. Indossarle, per entrare in ospedale, è ormai indispensabile. Gli accessi al Murri da un paio di giorni sono ridotti all'osso. La vigilanza controlla chi entra e chi esce. Per passare all'accettazione, bisogna farsi riconoscere e spiegare a quale malato si va a fare assistenza (le visite sono sospese). Altro controllo nei reparti, dove l'attenzione è massima. Lasciare fuori il virus è fondamentale per la funzionalità dell'ospedale. Quello appena trascorso è stato il primo fine settimana nell'emergenza. La paura si respira nell'aria. Lo si vede nei ristoranti e nelle pizzerie mezzi vuoti. I tavoli disposti lontano uno dall'altro sono rimasti deserti. La voglia di divertirsi lascia il posto alla preoccupazione. Ma non tutti si adeguano alle nuove regole. La colazione al bar si dovrebbe fare solo da seduti. Quindi, niente più cornetto e cappuccino al bancone. Ma parecchi ancora non danno retta. Abitudini difficile da scardinare. Ma bisognerà farlo. Così i presidi si sgolano a ripetere che le lezioni sospese non significano vacanza. Che è inutile non andare a scuola se poi ci si ritrova in grupponi in giro di qua e di là. Anche il prefetto ha preso carta e penna. Oggi mancano cento giorni agli esami di maturità. Tradizione vuole che i ragazzi saltino la scuola e se ne vadano in giro a fare festa. Ma a scuola in questi giorni i ragazzi non vanno e, per sicurezza, oggi dovrebbero restarsene a casa. Dove non arriva il senso civico, a controllare che le direttive vengano rispettate sarà la Polizia municipale. I sindaci fanno appello al senso di responsabilità. Chi nelle ultime ore è tornato dalle zone rosse dicono lo comunichi alle autorità sanitarie.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA