FERMO Nuovi contagi, cresce il numero di persone in isolamento, tra cui si contano anche ben 9 operatori sanitari. L'allerta resta massima nella lotta al Coronavirus. La novità di ieri è un secondo contagio a Porto Sant'Elpidio, confermato dalla direzione sanitaria e annunciato dal sindaco Nazareno Franchellucci. Si tratta di una persona collegata con il quarantenne suo concittadino, ricoverato al reparto di malattie infettive nel pomeriggio di mercoledì e residente alla Corva. E' un uomo e il suo quadro clinico appare sotto controllo, tanto che non si è ritenuto necessario il ricovero e per il momento rimarrà a casa, naturalmente monitorato dal servizio sanitario per valutare il decorso della malattia.

«Il contagio del primo paziente positivo nella nostra città, che poi si è esteso ad un secondo caso ha spiegato il sindaco Franchellucci è avvenuto da parte di una persona residente nelle Marche e risultata positiva al virus, che nelle scorse settimane ha viaggiato nelle zone della Lombardia dove si è sviluppato il primo focolaio in Italia». Per quanto riguarda il capoluogo, è il sindaco di Fermo a fare il punto, evidenziando ad oggi «due casi di Covid 19 nel territorio comunale. Il primo ricoverato in terapia intensiva, ha un quadro clinico che non ha visto aggravamenti. Il secondo ha contratto il virus per un recente e verificato contatto nel nord Italia. E' in isolamento e seguito dal personale medico dell'ospedale Murri». Da ieri sono operativi, ad affiancare il personale del pronto soccorso di Fermo, i volontari della Protezione civile cittadina, che presidiano le entrate e coadiuavano medici ed infermieri nel pre triage all'ingresso, una ulteriore misura per evitare il rischio contagio. Intanto al pronto soccorso fermano, tre operatori ed operatrici sono stati messi in quarantena nei rispettivi domicili. Il caso sospetto è avvenuto lunedì 2 marzo. Quel giorno, infatti, il paziente di Porto Sant'Elpidio risultato positivo nei giorni successivi al Coronavirus era arrivato sul posto per uno svenimento. In quel momento non aveva alcun sintomo influenzale, né febbre, né tosse e nulla lasciava presagire il contagio. E' stato trattato quindi come un normale paziente, tenuto in osservazione per alcune ore e dimesso. Circa 48 ore dopo sono comparsi i sintomi della malattia. Questo ha portato alla misura della quarantena per i professionisti entrati in contatto con lui, che al momento non presentano alcun sintomo sospetto. Salgono così a 9 gli operatori sanitari del Fermano posti in isolamento domiciliare. A quelli del Murri si aggiungono i militi della Croce verde di Porto Sant'Elpidio entrati in contatto col paziente uno in provincia, il 63enne di Lido di Fermo. Complessivamente in provincia sono 42 le persone in quarantena, di cui 4 sintomatiche. Intanto si lavora per rispondere alla crescente esigenza di posti letto. Gli ambulatori di otorinolaringoiatria sono stati convertiti per ricavare ulteriori spazi per la terapia intensiva. La zona Obi, osservazione breve intensiva del pronto soccorso, sarà trasformata invece per accogliere i pazienti di malattie infettive croniche, lasciando posti in reparto per la gestione dei malati di Covid 19.

