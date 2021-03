L'EPIDEMIA

FERMO La lunga attesa è finita. Oggi, nel Fermano, partono le vaccinazioni per gli ultraottantenni non autosufficienti. Sono circa 1.400 quelli che si sono prenotati per ricevere la prima dose, che sarà somministrata a domicilio dai medici di medicina generale. Si sblocca, quindi, una situazione che ha tenuto centinaia di over 80 con il fiato sospeso per settimane. Da quando hanno potuto cominciare a prenotarsi, senza però sapere quando avrebbero fatto il vaccino. Perché il vaccino, per loro, non c'era. Così, mentre i coetanei in salute, considerati più a rischio perché in grado di uscire di casa, hanno potuto cominciare a immunizzarsi, loro sono rimasti al palo. Adesso che i vaccini ci sono (per stamattina è previsto l'arrivo di un carico di circa mille dosi di Moderna) si può partire. I medici che andranno a vaccinare i grandi anziani allettati si porteranno dietro due flaconi, uno di Moderna e uno di AstraZeneca. Somministreranno uno o l'altro a seconda delle condizioni di salute dei pazienti.

Il calendario

Lo faranno organizzati in equipe territoriali che si muoveranno per zone. Si comincerà oggi, per andare a regime da domani. Ma finché le dosi continueranno ad arrivare centellinate, la questione dei centri di vaccinazione territoriale resterà in stand-by. Ad Amandola e Montegranaro, tra oggi e domani, si concluderanno i recuperi delle prime dosi di AstraZeneca agli over 80 autosufficienti, interrotte la scorsa settimana dopo la temporanea sospensione del vaccino. In entrambi i centri non s'è verificato il temuto dietrofront degli anziani. L'altro ieri, nel primo giorno di vaccinazione con l'AstraZeneca, a Montegranaro, su 210 prenotati, solo cinque hanno rifiutato la dose. Una ventina, invece, sono stati riprogrammati con Pfizer o Moderna, dopo che il medico ha ritenuto l'AstraZeneca non adatto. Stessa situazione ieri mattina, con quasi tutti i prenotati che si sono presentati. Ma con meno fila rispetto a sabato davanti all'ex ospedale. I quattro ambulatori per le vaccinazioni, che l'altro ieri erano divisi metà per la prima dose e metà per la seconda, ieri hanno somministrato tutti prime e seconde dosi, velocizzando, così, le operazioni. A Petritoli, domani è prevista la ripresa delle vaccinazioni al personale scolastico, dopo l'interruzione per consentire la somministrazione delle seconde dosi di Pfizer ad Amandola.

Il servizio

Ancora nebbia fitta, invece, sui pazienti fragili. Che dovrebbero essere vaccinati con il Moderna, che, da settimane, intasano i centralini dell'Area vasta 4 che copre la provincia di Fermo per sapere quando sarà il loro turno, ma per i quali ancora non è stato deciso niente. Si aggrava, intanto la situazione dell'ospedale Murri ormai da un anno in trincea. Da un paio di giorni, i letti di Terapia intensiva Covid sono diventati 15 (tutti occupati). Ai 13 già attivi, se ne sono aggiunti due finora puliti.

L'emergenza

L'aggravarsi delle condizioni di alcuni pazienti non ha lasciato scelta. Diretta conseguenza è stato il blocco, almeno fino a domenica, di tutti gli interventi programmati, con garantite solo le emergenze e le urgenze non differibili. Ieri, in ospedale, i pazienti positivi erano 83. Oltre ai 15 ricoverati in Rianimazione, ce n'erano 4 in Area semintensiva, 55 in Malattie infettive e 9 in Pronto soccorso. Sempre ieri, nel Fermano, si sono registrati 61 nuovi contagi. Risale, nella nostra provincia, il numero delle persone in quarantena, che ieri erano 1.520 (+36), ma scende quello dei sintomatici 331 (-7).

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA