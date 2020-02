L'EMERGENZA

FERMO Tutti contro l'ordinanza di Ceriscioli. La sospensione delle lezioni nelle scuole delle Marche, da oggi al 4 marzo, nel Fermano ha scatenato reazioni infuocate. Sindaci e dirigenti, presi di sorpresa nel tardo pomeriggio, hanno dovuto fare i conti con l'ansia dei genitori spaesati. «Sono veramente arrabbiato. Non è il modo di affrontare un'emergenza, né nei contenti, che sono davvero eccessivi, né nelle tempistiche», il commento a caldo del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Erano le 18.40 quando sui cellulari dei sindaci è cominciata a circolare l'ordinanza anticoronavirus, che mette off limits per una settimana anche musei, teatri (l'Amat ha sospeso tutti gli spettacoli) e biblioteche. In pochi minuti, i telefoni dei primi cittadini si sono fatti bollenti. «Ho la batteria scarica», racconta quello di Porto San Giorgio, Nicola Loira, che si dice «sorpreso e confuso». «Abbiamo le prefetture come punto di riferimento e dalle prefetture non è arrivato niente di simile. Prendiamo atto e stiamo già cercando di governare il panico dei nostri cittadini», aggiunge.

Il clima

Ancora immersi nel clima di Carnevale, genitori e figli, a sera, si sono ritrovati spiazzati. Dopo il tira e molla dell'altro ieri, con Ceriscioli pronto a interrompere le lezioni, stoppato in un batter d'occhio dal Governo, sembrava fosse stato messo un punto. Invece no. I sindaci l'hanno saputo da un messaggino e ora non sanno cosa rispondere alle mille domande che gli piovono addosso. «Ci fosse stato qualcuno che avesse preavvertito. Chiamano per chiedere conferma della partecipazione agli incontri, ma per questo no. E nessuno che ci spiga i dettagli», incalza Calcinaro che rimarca lo scarso tempismo della misura. «Del caso di Cattolica dice si sapeva già dal primo pomeriggio. Si sarebbe potuto fare diversamente, invece di gettare nel panico tutte le Marche, paralizzando un'intera regione». Il timore, adesso, che i fermani si impauriscano ancora di più. Che la psicosi dilaghi. E che la sospensione delle lezioni, invece di tranquillizzare, faccia peggio. «Hanno creato una sorta di quarantena. Mi auguro commenta Loira che questa decisione sia stata ponderata bene, non solo politicamente, ma anche dal punto di vista tecnico e medico, e che sia stato fatto il meglio per le nostre comunità. Noi cercheremo di osservarla nel miglior modo possibile, ma la gente è impaurita.

La scelta

Dice: Allora qui è come lì». «Non so cosa possa cambiare per il decorso del Coronavirus gli fa eco Calcinaro , ma per la Regione sicuramente cambia, unitamente a questo senso di insicurezza trasmesso». La notizia ha preso alla sprovvista tutti. Anche perché al Cor (Centro operativo regionale) della Protezione civile, che si è riunito ieri pomeriggio con i cinque prefetti marchigiani, questa opzione non era neppure stata contemplata. Contraria alla sospensione della scuola anche la preside dell'Isc Da Vinci Ungarett di Fermo, Marinella Corallini. Che oggi sarà comunque a scuola, come tutti gli altri dirigenti e il personale. L'ordinanza prevede, infatti, solo la sospensione delle lezioni. Le scuole, quindi, resteranno aperte. «Sono contraria a questo allarmismo. Fosse dipeso da me spiega sarei andata avanti ancora qualche giorno per vedere l'evolversi della situazione. La gente già è presa dal panico, ma è più la paura di quello che potrebbe accadere che di quello che accade veramente. E questo provvedimento, a mio parere, non aiuta».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA