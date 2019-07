CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Sono ancora 880 le famiglie della provincia di Fermo fuori casa per via del terremoto. Poco meno di quarto (207) sono di Amandola. Seguono Montefortino (119) e Fermo (112). Qualcuna vive in albergo, qualcuna ospite di parenti o amici. La maggior parte è in affitto. Tutte ricevono il Cas, il contributo per pagare le spese della sistemazione autonoma. Che avrebbe dovuto essere provvisoria, ma che si sta protraendo più del dovuto. E, ad essere più realisti del re, da aspettare, ce ne sarà ancora parecchio.L'aiutoPer dare una...