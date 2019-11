L'EMERGENZA

FERMO Oggi si fa il punto in Comune a Porto Sant'Elpidio, il Comune più devastato dal maltempo che si è abbattuto sul Fermano. Balneari a rapporto con il sindaco alle 10. L'appuntamento era stato fissato per parlare dei sacchi a difesa degli chalet che, a differenza del passato, ancora non ci sono ma, dopo la mareggiata della notte tra martedì e mercoledì, c'è da scommetterci che si parlerà di altro.

La minaccia

Perché lo tsunami che ha spolverato mezzo lungomare e minacciato l'altra metà rimette tutto in discussione. Si parlerà di soldi da mettere a disposizione subito. Si parla di mezzo milione di danni o poco meno. E' una tragedia annunciata che sta convincendo qualcuno a chiamare tutti i concessionari a raccolta per andare in Regione a farsi sentire: «Chiamassero pure i carabinieri» gridano i più indignati. Sarà la rabbia del momento che deve sfogare e niente più. I balneari elpidiensi, d'altronde, non sono mai stati uniti. Sarà per le condizioni della costa, diverse tra il nord, il sud e il centro. Anche Maria Teresa Scriboni di Confcommercio pochi giorni fa diceva che è mancato il gioco di squadra. Ma in fondo in fondo non serve urlare per evidenziare un dramma che è sotto gli occhi di tutti, e non da ieri. E il problema non riguarda un Comune di 27mila abitanti, riguarda tutto il Fermano, come ben diceva ieri Luciano Romanella. Questo è il momento di abbandonare i campanilismi e fare rete, tutti insieme i Comuni della piccola Provincia, in soccorso a una riviera che sta morendo.

La speranza

C'è disperazione, si è toccato il fondo. Chi ha investito sul lungomare sud sta perdendo le ultime speranze. Il turnover tra chalet è impressionante. E il fatto che il mare, stavolta, non si è accanito solo a sud ma ha minacciato il centro, arrivando fino alla pineta demaniale, terrorizza. Nessuno se lo aspettava che potesse accadere una cosa del genere con tale virulenza e tanto velocemente. Si poteva immaginare un attacco simile tra un paio d'anni, quando con un certo ottimismo si poteva sperare nelle scogliere emerse. E invece no, la natura non perdona e il problema si presenta oggi, con tutta la sua carica, sintomo di un'alterazione cronica degenerativa. E sconcerta. Chissà i segni della croce ieri notte a sud, tra i gestori di stabilimenti in fascia rossa, quelli che neanche le scogliere radenti sono riuscite a proteggere. E non solo chalet perché le tabaccherie, le pizzerie, le gelaterie e le case sull'altro lato della strada non sono al sicuro in via Faleria. Altro che illuminazione in tilt, si rischia la catastrofe.

Le rassicurazioni

Non bastano le rassicurazioni del consigliere regionale del Pd Francesco Giacinti, componente della commissione ambiente e territorio che parla d'interventi «di natura strutturale da realizzarsi in 10 anni» perché il problema non sarà nel 2029, è adesso. E non può bastare nemmeno lo «stralcio funzionale» come chiamano in Regione i quattro/cinque milioni di euro che Ancona mette in bilancio. Perché lo stralcio funzionale rappresenta solo un quinto delle scogliere emerse che servono a Porto Sant'Elpidio. Equivale a un mucchietto di massi in un punto, non dove serve, dal fiume Tenna al Chienti. Considerando che l'opera è altamente impattante e il mare da qualche parte deve sfogare, con i quattro/cinque milioni si salva un pezzetto di costa e se ne perde un altro. Un concetto semplice, comprensibile anche per i bambini di tre anni. Basta guardare all'effetto della mareggiata su Porto Sant'Elpidio, dopo che sono state rinforzate le scogliere emerse a Lido Tre Archi. Per tanti anni non sono stati presi sul serio i balneari critici, quelli che urlavano contro le operazioni rattoppo.

Il tempo

Per troppo tempo sono stati lasciati soli e adesso c'è pure chi dice che sbagliano a stare lì. Ma chi ce li ha fatti mettere? Chi ha autorizzato l'uso dello spazio demaniale per le loro attività? Troppo comodo dire che è colpa della natura. Gli studi esistono per prevedere, per arginare il problema. La sperimentazione delle scogliere sommerse a chi è servita? I partiti di destra in opposizione attaccano: «sulla somma urgenza ignorata da chi amministra, sugli interventi tampone e non risolutivi, sulla mancata pianificazione» Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Ci può stare che «strumentalizzano per fini elettorali» come dice Giacinti, ma dicono il vero.

Sonia Amaolo

