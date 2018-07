CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA FERMO Negli ultimi giorni roghi e sirene dei pompieri non fanno dormire gli abitanti della Valdaso. A far preoccupare cittadini e forze dell'ordine, il verificarsi di una serie di incendi, a partire da quelli dei giorni scorsi nella zona di Moresco e l'ultimo di ieri mattina lungo la Statale, tra la sede stradale e la ferrovia in territorio di Altidona. Nonostante le alte temperature, si esclude l'autocombustione e si pensa che dietro le fiamme vi sia l'ipotesi dolosa. Gran parte degli interventi si sono concentrati nel territorio...